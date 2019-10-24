柯向蔡喊話：我可每天問候妳的台灣價值

台北市長柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北10月24日電／蔡英文與台灣民眾黨主席﹑台北市長柯文哲為台灣價值隔空叫陣許久，柯文哲接受媒體專訪時再度槓上蔡英文，柯文哲說，他的台灣價值就是普世價值在台灣的實踐，但是蔡英文卻拒絕回答台灣價值，他可以每天問候一下蔡英文，“妳的台灣價值現在準備到哪裡了？”私菸案辦到哪裡？慶富案辦到哪裡？



柯文哲接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，要感謝蔡英文問他什麼是台灣價值，他已經很清楚講了，柯文哲的台灣價值就是普世價值在台灣的實踐，“我每次反問她，‘欸啊妳的台灣價值是什麼？’到現在為止她也沒回答過啊，拒絕回答我。”



柯文哲說，“不是啊，她要講清楚，妳的台灣價值是什麼，欸，妳出考題的人自己沒有答案，妳怎麼打我的分數？妳乾脆說本來就想把我當掉就好，妳就明講嘛，妳還出一張考卷給我自己沒有標準答案”。



柯文哲強調，現在輪到他每天要求蔡英文回答，“欸，小英“總統”，你的台灣價值是什麼？我要求妳回答”，私菸案辦到哪裡？慶富案辦到哪裡？每天問候一下，妳的台灣價值現在準備到哪裡了？回答一下。



至於蔡英文會不會給答案，柯文哲則是笑著說，“我很渴望、期盼，知道她的答案”。