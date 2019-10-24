聯合早報：保住新加坡的雙語優勢

中評社香港10月24日電／新加坡聯合早報今天發表社論說，我國總理李顯龍在“講華語運動”40周年的慶典上指出，“新加坡的雙語優勢正在相對減弱”。一方面是，世界各地的人為了把握中國發展所帶來的商機，正在積極學習華語；另一方面，根據教育部每年針對小一新生的家長進行家庭調查的最新數據顯示，71%的華族家庭在家中主要是講英語。這個現象不只出現在本地的華族家庭，在家中使用英語的馬來族和印度族家庭也明顯增加了，現在，他們的情況和華族家庭不相上下。



講華語運動推行了40年，因為客觀因素的改變，我們的雙語優勢反而相對減弱，總理的話語重心長，一針見血地點出華族新加坡人的語言困境。



“鼓勵國人把華語融入日常生活”，對我國領袖仍是一項艱巨的挑戰。我們必須找出為何華族年輕父母在家中放棄華語的因素，是由於同儕壓力、互相攀比的心理或是缺乏自信，其中因素不一而足。



另一個不可忽視的趨勢是，年輕一代父母儘管在雙語家庭中長大，在學校時就算華文成績不錯，出了校門之後便逐漸疏遠華文華語，工作場所用不上，日常使用的華語詞匯也就越來越貧乏，可能造成他們在家庭中選擇最感舒適的英語跟孩子溝通，孩子也因此對華語產生抗拒的心理，祖父母即使英語不靈光，為了跟孫兒溝通也得講不標準的英語。孩子從小缺乏講華語的家庭環境，也進一步導致他們在學校中視華文學習為畏途。我們過去引以為豪的雙語優勢若繼續往下滑，可能三五年時間，我們再也不敢自稱什麼雙語優勢了。



此外，在保留“新加坡特色的華語”的同時，我們也要避免讓它成為新加坡標準華語發展的障礙。