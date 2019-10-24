也門人道主義形勢不容樂觀

中評社北京10月24日電／也門安全部門官員10月22日表示，該國西南部港口城市穆哈當天發生一起爆炸事件，導致4名政府軍士兵死亡、3人受傷。初步調查顯示，該爆炸裝置是也門胡塞武裝人員先前與也門政府軍交戰時埋設的。此前，也門政府軍和胡塞武裝相互交換戰俘，雙方都釋放出善意，局勢一度出現緩和，但也門整體上依然處於“非常脆弱的狀態”。由於連年戰爭的摧殘，也門的人道主義形勢不容樂觀。



據埃及《共和國報》報道，也門人權部長阿斯卡爾透露，在中部馬里蔔省地方部落首領的協調下，也門政府軍與胡塞武裝日前交換了戰俘。胡塞武裝釋放了10名政府軍被俘士兵，政府軍釋放了19名胡塞武裝人員。阿斯卡爾強調說，這是根據此前雙方達成的換俘協議進行的。去年12月，也門政府和胡塞武裝在瑞典首都斯德哥爾摩舉行和談，雙方就荷台達停火、戰俘交換等重要議題達成一致。據報道，雙方提出的換俘名單超過1萬人，包括也門政府、胡塞武裝以及沙特領導的多國聯軍等多方俘虜。



聯合國也門問題特使格裡菲思表示，目前也門局勢出現緩和跡象，但整體仍處於“非常脆弱的狀態”。格裡菲思說，也門南部局勢依然動蕩不安，但在爭議地區“沒有發生大規模的戰鬥，這可以被視為有關各方保持克制的一種表現”。他認為，各種跡象表明，也門政府與謀求也門南方獨立的南方過渡委員會有可能達成和平協議。格裡菲思對胡塞武裝和也門政府互換戰俘的舉措表示歡迎，並希望這是釋放所有戰俘的積極行動的開始。他還歡迎胡塞武裝倡議暫停針對沙特的所有無人機和導彈襲擊。



聯合國負責人道主義救援事務的副秘書長洛科克日前向安理會表示，也門目前仍面臨嚴重的人道主義危機。他說，也門戰事已使近2萬名也門民眾喪生，7537名非戰鬥人員確認死亡。近2500萬人需要人道主義援助，這一數字相當於也門全國人口總數的80%。



受戰亂影響，也門至今依然是世界上糧食最匱乏的國家之一，全境超過2000萬人面臨嚴重的糧食短缺問題。饑荒地區和受波及的人口都在不斷擴大。當地衛生機構呼籲各國慈善部門和非政府組織協助也門早日擺脫饑饉和糧荒，過上和平安寧的生活。



（來源：人民日報）