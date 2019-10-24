大華網路報：綠色執政的亂象

中評社香港10月24日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，蔡英文就任3年，台灣空轉3年 大選臨頭全台大撒幣，“政策買票”穩固選情的意圖極為明顯。問題是，這些慷納稅人之慨的口號願景，能夠讓選民忘記過去3年多來，對民進黨執政亂象的不滿、抱怨與失望嗎?



自今年下半年開始，蔡政府的“買票”政策傾巢而出，舉凡“大利多”、“小確幸”，遍及了11個部會，令人看得目不暇給。其中包括:連續兩波的秋冬國旅補助方案，有“搭高鐵送住宿”、“逛夜市給200”，“交通部”更推出百億融資紓困辦法，協助旅宿業者度過景氣寒冬，10月起還對遊覽車業者減徵一年汽燃費；另外，針對年輕族群的新制育兒政策也急忙出籠，“農委會”則配合推動農民退休制度，讓農民除了老農津貼，也可再領取退休金。



事實上，政府這麼多“好康”接踵而來，不正突顯了台灣人民在現實生活中，正陷入生計困頓難以為繼的窘境，否則哪裡需要各部會急就章推出補助、紓困、優惠、減稅等措施，幫助百工百業面對經濟蕭條的衝擊?然而，這些選前釋放的“大利多”、“小確幸”，多為短期方案，也是當權者在選舉期間用來掩飾執政不力，以及迷惑人心的政治手段；一旦選舉結束，“大利多”、“小確幸”自然也就告一段落，它們欲達到的效果，只在影響選民投票的一剎那，哪是真心為了福國利民?



最近引爆各方爭議的是，“行政院長”蘇貞昌在專業審查過程尚未完全定案之前，即公開宣布高鐵南延屏東，不但業界反應冷淡，學者專家也提出強烈質疑，認為高鐵南延屏東效益不大，難免重蹈蚊子機場的覆轍，未來對“中央”與地方財政勢必造成無法承受的負擔，而此一政策宣布，顯然就是為了選舉的短期操作，蘇貞昌雖辯稱是“為了台灣發展的百年大計”，但要如何令人信服?國民黨“總統”參選人韓國瑜日前已宣示若當選“總統”，不會同意高鐵南延屏東這條“盲腸線”，將重新檢討擬定經濟效益最大的新方案。結果會是如何，就看明年1月11日大選，人民用選票做出決定了。



3年多前，人民投票支持民進黨完全執政，可惜的是，在蔡英文領導下，大家看到的是上上下下專權、濫權、弄權，拼政治重於拼經濟，致政績乏善可陳。為繼續大權在握，除了“政策買票大撒幣”，唯有激化“反中、仇中、抗中”，諷刺的是，觀光相關產業面對的景氣寒冬，正是“反中、仇中、抗中”路線所導致，如今卻又得用人民納稅錢來彌補這項錯誤政策所造成的重大損害。



這些綠色執政的亂象，看在人民眼裡，心中充滿鬱悶、怨氣可想而知，日前宣布退出民進黨的雲林縣議會副議長蘇俊豪不就說，“蔡政府執政近四年，全然忽略基層百姓的真實感受”。看來，台灣民眾唯賴明年大選日，再一次用選票教訓已失去民心的民進黨政府，才能重拾希望的明天。