處理港嫌政策搖擺？徐國勇怒嗆藍委和媒體

徐國勇24日出席內政委員會進行答詢。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月24日電（記者 倪鴻祥）“內政部長”徐國勇今天上午針對蔡英文拒港凶嫌陳同佳來台投案的說法，不斷跳針否認不讓陳嫌來台投案，香港不辦、台灣辦等話，接連惹怒質詢的在野黨“立委”，媒體質疑蔡政府決策髮夾彎，不停追問是否“是否贊同一中框架？是在睜眼說瞎話嗎？”徐國勇激動回嗆記者“講話客氣點”。



“立法院”內政委員會今天變更議程，安排“司法院”、“內政部”、陸委會、“法務部”、“警政署”、移民署就目前與香港地區犯罪及追訴概況進行專題報告。“內政部長”徐國勇先接受媒體採訪作回覆，再回答“立委”的質詢，頻頻引發爭吵。



不論是回覆媒體採訪，或是“立委”質詢，徐國勇表示，港女命案香港政府任由一個殺人犯趴趴走、自由行，不但在香港自由行，也想到台灣自由行，絕對不能接受。香港、台灣都有管轄權，香港不辦、台灣辦。



媒體採訪詢問，蔡政府之前拒絕陳同佳赴台投案，現在髮夾彎，是否可能會落入“一中框架”陷阱？



徐國勇說“你想太多了，台灣絕對反對一國兩制，怎麼還會有一中框架。”媒體追問徐國勇為什麼政策不一、180度大轉彎？徐國勇說“前後政策一致，不要妄圖把台灣框入一中框架，這就是不當的意圖，我要再次強調。”媒體追問“說前後一致是在睜眼說瞎話嗎？”徐國勇則怒嗆記者“講話客氣一點”。



中國國民黨“立委”黃昭順質詢時，現場播放徐國勇近日針對司法管轄權的說法，以及徐國勇於2016年4月針對肯亞電信詐騙所主張司法管轄權的說法，質疑徐前後說法不一，相互矛盾。徐國勇再度否認立場不一，並且不斷跳針回應。



中國國民黨“立委”許毓仁也質疑蔡政府只有政治沒有司法，而且徐國勇還見大陸的政委，有失立場。徐國勇回嗆“不要給我扣帽子，我的立場比你還清楚”。