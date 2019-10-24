沙特國王任命新外交大臣

中評社北京10月24日電／沙特阿拉伯國王兼首相薩勒曼23日晚發布命令，更換外交大臣等重要官員。



據沙特國家通訊社報道，命令宣布沙特駐德國大使費薩爾·本·法爾漢出任外交大臣，沙特阿拉伯航空公司總幹事薩利赫·賈西爾出任交通大臣。



費薩爾1974年出生於德國，他自今年2月起一直擔任沙特駐德大使。費薩爾還曾擔任沙特駐美國大使館首席顧問以及沙特王宮辦公廳顧問。



命令免去了阿薩夫的外交大臣職務以及阿穆迪的交通大臣職務。阿薩夫被任命為國務大臣兼內閣成員。



（來源：新華網）