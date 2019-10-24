北京望壇棚戶區改造項目發現古墓葬

（來源：北京青年報） 中評社北京10月24日電／記者從北京市文物局獲悉，天壇南門外望壇棚戶區改造項目前期考古勘探時發現了70餘座古墓，初步判斷這批墓葬為明清時期的普通墓葬。



目前，發掘現場已經被圍擋遮住，並有保安24小時值守。東城區永外街道相關負責人向北青報記者證實，在望壇棚戶區改造項目施工區域的範圍內，在施工中確實遇到有疑似墓穴的存在，現已按照相關要求上報相關部門。



據北京市文物局介紹，依據《中華人民共和國文物保護法》、《北京市地下文物保護管理辦法》等有關法律法規，為配合東城區望壇棚戶區改造項目10標段建設，今年6月20日至8月29日，市文物局組織市文物研究所在改造工程占地範圍內開展了考古勘探工作，發現了這批古代墓葬。



10月9日起，市文物研究所依據《田野考古工作規程》，開始對前期勘探發現的古墓葬開展考古發掘工作。目前，工作人員已經發掘古墓葬70餘座，有少量文物出土，其中包括瓷罐、陶罐、銅簪和銅錢等。據介紹，這批墓葬均為竪穴土坑墓，隨葬器物極少。根據出土的墓葬形制、隨葬品及以往周邊地區發現的古代墓葬，文物部門初步判斷，這批墓葬為明清時期普通墓葬。



永外街道相關負責人表示，望壇棚戶區改造項目位於東城區的永定門外街道範圍內，這一區域在歷史上屬於北京的外城範圍，永定門原也為北京外城門之一，因此在區域範圍內更新改造過程中挖掘出“墓葬”實屬正常。據了解，清末民初，官員和富人多住在天壇以北的地區，天壇以南則是平民百姓和民間藝人的居住地。此次考古發掘的區域處於外城，應該是普通人生活區。



望壇棚戶區改造項目是核心區重大的民生項目，目前施工過程出現的這些墓葬對施工不會產生影響。不過，目前項目雖然沒有亮眼的文物出土，但考古價值依然存在。因為考古不是盜墓或者鑒寶，是利用古代人類活動遺留下來的實物，或者與人類活動有關的自然遺存來研究人類古代歷史的一門科學。這也是為何文物部門強調，要在工程開始前先進行考古勘探的原因。



據了解，目前本市已經公布了68個地下文物埋藏區。根據規定，埋藏區內，不得擅自動土。《文物法》也明確規定，進行大型基本建設工程前，建設單位應當事先報請省、自治區、直轄市人民政府文物行政部門，組織從事考古發掘的單位在工程範圍內有可能埋藏文物的地方進行考古調查、勘探。



（來源：北京青年報）