柯文哲預測蔡還是會領先　攻擊韓國瑜

柯文哲。(中評社 資料照) 中評社台北10月24日電／距2020大選只剩80多天，對於中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜的出線機會，民眾黨主席、台北市長柯文哲接受《ETtoday新聞雲》專訪時，預言蔡英文最後還是會領先，批評韓國瑜“你可以欺騙所有人於部分時間、可以欺騙少部分人於所有時間，但是你不能欺騙所有人於所有時間”。



柯文哲分析指出，2018年最大黨叫“討厭民進黨”，該股勢力沒有理由到2020年1月11日會不見，現在只是出現“討厭國瑜黨”，但討厭民進黨依然存在，也造就目前韓流消退、蔡英文領先的局面。但柯文哲也說，還是很難預測，像是陳同佳事件，現在做一定讓國民黨的民調又拉高3%回來。



談到“韓流”跟去年相較出現消退趨勢，柯文哲說，先不論韓國瑜認真不認真，他的“content（內容）”本來就不好，“體力啦、腦力啦，everything，綜合戰力，其實選舉候選人還是占50%，所以有一句話我們要告誡自己，我們最大敵人都是自己”。



“比較客觀講說，太可惜了。”對於韓國瑜高雄市長做不滿一年就挑戰大位，柯文哲直言，他一下子損耗太多，等於把自己的能量損耗掉，“我覺得很可惜，其實老實講，這局如果是朱立倫出來選，他跟小英打起來五五波”，韓國瑜更應該留在高雄，穩紮穩打。



柯文哲直言，管理高雄的難度比台北市高太多了，負債3000億、管轄範圍橫跨山地鄉到海港，更不用說民進黨長年執政，科長以上全部是綠營的、中央全力抵制。柯笑說，自己都花2年才穩定下來，韓國瑜又不像他這麼認真，“明著講，柯文哲還是比較會讀書、比較聰明、比較勤勞，比較正直然後包袱少”。



柯文哲說，韓國瑜條件沒有像他這麼好，要去接受一個比台北市更難處理的環境，其實他應該要做的是穩紮穩打、心平氣和，慢慢做。



柯文哲直言，韓國瑜就算全心全意去做，選連任都很痛苦了，更何況他沒有全心全意？選連任到時候壓力會更大，“選前一年發現民調有問題，更沒有辦法做事，所以老實講，我覺得很可惜”，這局只要朱立倫出來選，現在跟小英應該是5分5分，我的政治判斷。