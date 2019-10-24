韓國瑜參拜雲林順天宮　議長稱韓為台灣救星

韓國瑜到雲林縣土庫順天宮參拜。（中評社 李其樺攝） 中評社雲林10月24日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜展開土地傾聽之旅，今天上午首度以2020參選人身份回到老家雲林，雲林縣長張麗善、國民黨雲林縣議長沈宗隆、國民黨雲林縣海線“立委”參選人張嘉郡、韓國瑜的妻舅、國民黨雲林縣議員李明哲也現身陪同，受到現場近千名鄉親熱烈歡迎，有如造勢晚會般熱鬧。



沈宗隆說，“韓國瑜是台灣的救星”。民調輸十多趴，不可能啦，我宣布“韓國瑜已經倒贏幾百萬票了”。你說對不對？台下高呼“對”，大家要有信心！



張麗善表示，大家一定要好好支持韓國瑜，韓國瑜才是未來的希望。對於媒體記者問到，“今年四月蔡英文也有來順天宮，當時人潮沒那麼多”，張麗善說，蔡英文也有到順天宮，所有候選人都會來朝聖，鄉親會感受到候選人的誠意。



韓國瑜的妻舅、雲林縣議員李明哲說，看到那麼多百姓鄉親願意站出來，韓國瑜走到那裡都受到老百姓支持 ，包括去高雄副市長李四川故鄉小琉球，都受到鄉親熱烈歡迎，韓國瑜能傾聽人民聲音。韓也傾聽基層庶民的心聲，他有很多想法，內心很急，當下台灣經濟狀況國際未來，韓都掛念在心。今天第一站回雲林到議長沈宗隆的家鄉土庫鎮順天宮。



韓國瑜今天上午首站在雲林縣土庫順天宮參拜，中午前往雲林區漁會與當地漁民展開座談；下午韓國瑜陸續前往四湖鄉海清宮、台西鄉安西府參拜，並接受媒體聯訪。隨後韓國瑜轉往元長鄉長南村進行一日農夫體驗；接著韓國瑜前往虎尾鎮霹靂布袋戲虎尾片場進行產業學習，晚間韓國瑜在雲林縣麥寮鄉蔬果集貨場和在地農民座談。