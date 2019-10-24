港府斥一億助旅行社渡難關

中評社香港10月24日電／據大公報報道，連月暴亂未平息，旅遊業首當其衝受影響，對原是旅遊旺季的聖誕節生意也全面看淡。政府繼前日推出20億元支援運輸物流等中小企後，昨日宣布斥資一億元，下月起向旅行社推出為期四個月的“現金鼓勵計劃”，旅行社每接待一名過夜旅客，可獲100至120元現金獎勵，最多可獲六萬元。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，希望現金鼓勵可助旅行社解燃眉之急，渡過關難。旅行社普遍認為獎金“有好過無”，打算把獎金用於交租與員工支薪，料對團費減價幫助不大。工會希望政府向導游直接提供現金貸款，或資助港人本地游，帶活本地旅遊生態園。



邱騰華稱，獎勵計劃是直接把金錢發放給旅行社，並無考慮採用補貼旅客的方式，旅行社可決定如何運用獎金。全港1700間旅行社若用盡計劃，以每間旅客名額上限500個計算，涉及約85萬名過夜旅客。旅行社只要接到一定數量旅客，不需累積至上限已可提出申請。他強調這不是補貼計劃，而是鼓勵旅行社爭取旅客，讓6000多名導游、1.7萬多名領隊與整個旅遊業維持下去，形容計劃是“及時雨”。



一億元開支由政府提供，涉及外游旅客的款項將由香港旅遊業議會發放，涉及入境旅客的款項則由香港旅遊發展局發放。據了解，有關旅客不限於參加旅行團，但須經由旅行社接待。



對中小型旅行社幫助大



旅議會主席黃進達認為，現金援助料可提振士氣，申請資格及手續等詳情稍後公布。旅發局主席彭耀佳稱，動用部分儲備以盡快推出計劃，盡量簡化機制以方便業界，相信可惠及酒店、零售、餐飲及運輸業。



香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖認為，獎金對中小型旅行社幫助很大，旅行社生意不佳但仍需交租，員工放無薪假，獎勵金額可幫助出糧及交租。



香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷則稱，獎金“有好過無”，但認為首要是止暴制亂，恢復遊客來港信心。他關注計劃細節，例如旅行社是否需出示酒店證明。



香港旅遊促進會理事陳世棠的“眾輝旅遊”經營出入境團，他認為六萬元獎金不足，料團費難有下調空間，估計只夠提高旅行團質量。若社會氣氛無改善，他預料聖誕入境游生意按年暴跌70%，港人外游則影響較細。



縱橫游執行董事袁振寧也認為，六萬元只是杯水車薪，對旅行社營運成本無大幫助，但“有總比沒有好”，寄望政府推出更多旅遊業紓困措施。他打算每人100元全數回饋旅客，回應旅客對團費減價的期望。



業界倡失業導游獲貸款



香港導游總工會理事長黃嘉毅認為，計劃只惠及旅行社，導游被“遺忘”，他建議政府提供貸款給失業導游，幫助撐過生活難關。



香港旅遊聯業工會聯會總幹事林志挺預計，聖誕入境團維持現時每日10至20個，建議政府推行“香港人游香港”，由本地導游帶港人到本地景點一日游，讓景點攤檔及導游生意起死回生。



香港旅遊業雇員總會、香港專業導游總工會、香港外游領隊協會及香港旅遊業導師協會歡迎政府提供支援，但認為措施未能對症下藥，力度也不夠，不能真正有效幫到行業及行業雇員，希望政府多聽業界意見，採取有效措施幫助業界及從業員渡過難關。



旅遊界立法會議員姚思榮認為，政府先後推出減免牌費、現金獎勵等措施，有助中小型旅行社短期紓困。旅行社可把獎金用於減團費，也可增加推廣資源，如與內地合作推介，刺激港人外游。



（來源：大公網）