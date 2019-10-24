美國富人、中產和窮人的真實收入

來源：這才是美國 不同國家的收入形態分布都相當有趣。拿歐美來說，一個常見的論調是“藏富於民”與“紡錘形社會”。就是說富人和窮人都少，中產階級多——兩頭尖中間寬。而且論調還經常形容這樣的財富分布對一個社會來說最“健康”的。那麼，果真如此嗎？為什麼美國的許多中產階級甚至幾百塊美金的應急款都拿不出來？



1. 頂端1%富人年收入多少？對於食物鏈頂端的“物種”來說，“國家平均薪水”只是一個不用太在意的概念，因為這和他們完全沒有關係。有一個關於華爾街的笑話就是：“剛才有人居然問我如果中了100萬美元的彩票該怎麼做，見鬼，我買彩票幹什麼，我每個月賺的都比這多！”



據2019年最新數據顯示，如果要進入美國頂端的1%群體，你年收入的底線就是25萬美金，這是什麼概念呢？打個比方說，谷歌給員工的平均薪水約為＄11.3萬美元，總區間在＄6.55萬／年到＄16.24萬／年，也就是說就算你在谷歌混得不錯，收入也只占1%群體收入底線的65%——連邊兒都夠不著。



“悶聲發大財”來形容這個群體並不為過。這些人一般會有一個正式的遺產計劃——沒錯，子女有“王位”繼承——並為子女設立信托基金。而且和一般刻板印象不同，這些富人通常都很低調，他們住在價值低於自己年薪的房產中，並且對豪車沒有太大的熱衷。但是他們會與當地的政界有足夠的聯繫，並且在資產升值的方面願意冒更大的風險，因為即使一時的投資出現了問題，他們也有足夠的實力來作為後備。這樣就讓他們不斷獲取更多機會和更大的收益，以常人一生都無法企及的速度，來不斷實現財富增值。



而那些天天曬豪車游艇環游世界的家夥們，通常被成功人士稱為“浮華的新貴”，因為他們過於膚淺，很少能長期維持自己的財富。2. 苦笑的中產，年入多少？雖然和法國那誇張搞笑的稅收比例不同，但美國的中產階級也承擔了相當大的稅務負擔——富人不怕交稅，窮人交不起稅——而擁有龐大群體的中產階級不僅在收入上“高不成低不就”，在稅收方面還要交掉可觀的比例，讓政府用來填充不斷擴張的福利來造福窮人。當我們把範圍擴大一些，排除掉美國頂端的10%～20%收入群體，那麼從20%往下走，到80%之間的群體，在廣義上就被認為是“中產階級”，也就是個人年收入在3萬1千美元到9萬4千美元之間，範圍還是相當大的。



考慮到美國的生活物資，在美元的購買力相比還是相對便宜的，只是人工較貴，所以如果兩口子都能達到中產收入的“中段”的話，也就是家庭年收入12萬以上，日子還是比較好過的。

