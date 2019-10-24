韓國瑜主張高山設升旗台　蔡英文：政治秀

蔡英文在臉書回應韓國瑜提到盡量在3千公尺高山設置升旗台。（取自蔡英文臉書） 中評社台北10月24日電（記者 黃筱筠）針對國民黨2020參選人韓國瑜提到，台灣3千多公尺以上的高山盡可能都要設置升旗台。蔡英文今天也在臉書上回應，“山林是用來親近的，不是用來征服的；‘國旗’是用來代表‘國家’的，不是用來政治作秀的。”



韓國瑜最近提出的所有政見都遭綠營回批，他23日在嘉義回應民眾建議時，承諾台灣3千公尺以上高山都要設升旗台，行政院發言人Kolas Yotak隨即回應，高山是原住民的聖山，應先徵詢原住民族的同意。若堅持當選後一定要每天在高山頂升旗，“也請照顧自己的安全，並維持山區的清潔”。



蔡英文今天則說，她跟很多山友一樣，也喜歡用雙腳踩在土地上，仔細體會台灣自然的美麗。不過，把升旗台蓋在高山，不僅不切實際，更會破壞山林環境和形貌。



她強調，“國旗”應該要在代表“國家”時，在對外的場合勇敢拿出來，應該要讓人民在想表達榮耀與認同時，自由地拿出來，而不是為了政治作秀刻意升在山頂上。



蔡英文說，面對孕育我們的土地，必須懷著謙卑的心，用心去呵護與親近。我們該為山林做的事，不是蓋幾百個升旗台，而是“行政院長”蘇貞昌宣布的“山林解禁”政策。除了必要的“國防”、保育需求及原住民族聖地外，我們鼓勵大家親近山林，簡化申請方式，同時加強山林教育，和山友一起做好維護環境的自主管理。





