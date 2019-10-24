關注組籲政府出手　保區選公正

由11位不同界別人士以個人名義組成的“選舉公平關注組”，要求政府採取緊急措施，確保區選在正常社會秩序下進行。（來源：大公網） 中評社香港10月24日電／據大公報報道，區議會選舉將於下月24日舉行，但暴亂不斷升級，令區選的公平公正環境籠罩陰霾。11位不同界別人士以個人名義組成“選舉公平關注組”（關注組），並於昨日召開記者會，向政府發出緊急呼籲，要求政府採取緊急措施止暴制亂，確保“11.24”區議會選舉在正常社會秩序下進行。



“關注組”召集人、23萬監察發言人、前立法會議員王國興表示，今次選舉環境已被暴亂破壞，建制派議員辦事處被多次“裝修”，選舉報名開始後，亦有參選人、助選義工受到不同程度的恐嚇。他又指出，所謂“連儂墻”非法宣傳占據社區，惡意抹黑參選人，令選舉資訊不對等，市民可能受到誤導，損害選舉公平性，認為政府有責任解決市民的選舉困難。



保障港人投票不受威嚇



“關注組”副召集人、時事評論員陳雲生表示，現時社會混亂，暴徒破壞現任區議員的辦事處，令他們短期內未能有效運作，從而影響競選工作。他批評，早前有電台節目主持人公開發言指，可以到老人院收起長者身份證，但有關政府部門至今仍然未有執法。



“幫港出聲”召集人周融認為，政府完全有責任解決全社會人人面對的選舉及投票困難，必須站出來，令港人投票時不受威嚇。他要求政府部門盡快接見關注組，回應相應措施，令選舉在公平、公正及公道的情況下進行。



促加大力度止暴制亂



“幫港出聲”召集人、前中大政治及行政學系主任鄭赤琰表示，暴徒的破壞對選舉造成不公已是事實，暴徒意圖到建制派的“強區”破壞，令選舉未能成功進行。他認為，全球任何國家和地區，均不會在實行緊急法的情況下作選舉，若往後每逢選舉都會有類似情況出現，會令制度和選舉不健康。



鑒於上述情況，該組織透露，將緊急約見政府有關部門要求加大力度止暴制亂，使香港社會盡快恢復和平理性和秩序，以及確保選舉安全和公平公正公道環境下進行。該組織亦表示，已去信及電郵行政長官林鄭月娥、政制及內地事務局局長聶德權和選舉管理委員會主席馮驊，將因應特區政府的回應情況，並跟進暴力干擾選舉的事態發展，不排除進一步採取法律行動，確保市民民主權利。



（來源：大公網）