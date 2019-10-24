香港還要亂多久，市民之苦何時盡？

102歲的鄭中鈞太太鄭黃月芳在馬會餐廳內見到陳方安生，即上前直斥其非，陳方安生不敢回應(視頻截圖) 中評社香港10月24日電／港區全國政協委員、香港新時代發展智庫主席屠海鳴23日在大公報發表文章說，近日，在網上流傳的一段視頻中，一位白髮老太太怒斥陳方安生搞亂香港、禍害市民。這位老太太是102歲的香港婦女會會員黃月芳，在餐館偶遇陳方安生，當面斥責。她的正義之舉得到了網民點讚，有人留言：“多謝正義婆婆發聲，這才是香港的良心！要讓漢奸走狗無處可藏！”“這些漢奸為了自己政治利益，破壞香港安定繁榮，用偽民主口號殘毒青年人！黑心！阿婆罵得好！”……這再次說明，市民對暴亂的忍受已達到了極限。



生活失序，還要亂到何時？



文章說，就在今天（23日），保安局局長在立法會正式動議撤回《逃犯條例》修訂草案，這場因修例引發的爭議，議題不復存在。香港應該、也必須恢復秩序、重新出發。然而，暴徒並沒有停手的意思，反而變本加厲。暴亂令市民吃盡苦頭，無數市民在問：香港還要亂多久？



這個周日，瘋狂的暴徒砸毀了100組交通燈。由於交通燈被毀，前天凌晨，有巴士在亞皆老街與窩打老道交界相撞，致12人受傷送院；前天午後，深水埗有女途人被私家車撞倒……據統計，一個多月來，有近500組交通燈被毀，遍布彌敦道、廣東道、旺角道、佐敦道等油尖旺區的主要交通幹道，引發了許多交通事故。同樣受到瘋狂襲擊的是港鐵，由於港鐵改變了對暴徒忍讓的態度，最近幾個周末，暴徒瘋狂報復港鐵，打砸站點設施，並公然縱火。



公共交通設施設備涉及到公眾安全，這些暴行針對的不是特定群體，而是危及全體市民安全，這與車臣暴恐分子在莫斯科地鐵站製造爆炸事件的性質完全一樣，所作所為，令人髮指！這不僅僅是反警隊、反政府、反體制、反國家，已具有明顯反社會的特徵。



文章說，破壞公共交通設施設備，嚴重擾亂了市民生活秩序。這幾個月來，筆者不斷聽到市民的控訴和不滿：“這些黑衣人點解要剝奪我搭港鐵的權利？”是的，暴徒有什麼權利剝奪市民的自由？而這樣的生活還要持續到何時？



暴恐肆虐，究竟要恐懼到哪天？



不僅市民的生活秩序被擾亂，香港已籠罩在黑色恐怖之中。兩個月前，《環球時報》記者付國豪在香港機場被暴徒毆打、非法拘禁，因為他是內地人、說普通話，還支持香港警察。到了現在，不僅“付國豪們”成為暴徒的眼中刺、肉中釘，中國銀行、中國移動、中國電信的門市也不斷被砸爛；建制派議員的辦事處被洗劫；大公報的招牌也被塗鴉；上街清理所謂“連儂牆”的市民受到襲擊；拍攝暴徒施暴的市民被搜身、圍攻；承認自己是中國人、唱國歌揮國旗的市民，被打得血流滿面；不聽從暴徒指揮行車的司機也遭暴打。而黑衣人進入社區，拍門散發傳單，要求支持其“光復香港，時代革命”行動，住戶如不配合，便會受到恫嚇。而無數商家更是被迫張貼暴徒的文宣資料，才免於成為暴力襲擊的對象。



暴徒之黑，比香港曾經的黑社會還要兇狠。黑社會只敢在深夜收保護費，如今這班暴徒公然在光天化日之下作惡，還令市民不敢發聲。正不壓邪，良民受欺。暴徒已經剝奪了市民免於恐懼的自由，令700多萬港人生活在恐懼之中，這樣的日子還要持續到哪一天？



民生停滯，“坐困愁城”何時了？



2019年只剩下兩個多月時間，近半年，立法會基本處於癱瘓狀態。如今，特區政府提出的200多項惠民利民措施等待立法會審批；此外，還有立法會在暑假休會前積壓的撥款項目。每一個項目都關係到千家萬戶的生計，特別是政府針對零售、餐飲及物流業公布第三輪紓困措施，亟待審批。



然而，拿著高薪的縱暴派議員只顧及自己的利益，不關心市民的冷暖。林鄭日前在立法會宣讀施政報告時，被縱暴派議員兩度打斷，不得不改為通過視頻宣讀。立法會財務委員會前天進行新一屆副主席選舉，遭到“泛暴派”瘋狂拉布，最終經過兩小時會議仍未選出副主席。財委會無法運作，撥款則遙遙無期。

