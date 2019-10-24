家園不分顏色　反暴不分派別

全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端（中評社 資料圖） 中評社香港10月24日電／中央和特區政府一再呼籲市民與暴力切割，泛民的人以及一些過去同情、支持暴力的人也出來說要停止暴力，他們是擔心持續暴力會導致民意逆轉。這種現象至少帶出兩方面的信息：一是各方都重視民意對於止暴的作用；二是凝聚反暴力民意殊為不易。不能不說的是，香港是“藍絲”的家園，也是“黃絲”的家園。沒完沒了的暴力衝擊是反社會破壞行動，正在毀壞我們的家園，香港人無分顏色，都是受害者，為何不能共同發出反暴力的聲音？這個問題值得思考和重視。



市民放縱暴力對香港傷害尤深



香港止暴制亂的難點，不僅在於極端分子的暴力衝擊無休無止，更在於有相當數量的市民“理解”、“同情”甚至“支持”暴力行動。少數極端分子就是挾持所謂“民意支持”，肆無忌憚將暴力升級。暴徒騷亂雖然對香港社會的經濟民生造成直接的破壞，但市民放縱暴力對香港的傷害則更大、更深。對於這一點，很多人缺乏清醒的認識。



一方面，“和理非”價值觀的流失，暴力將在香港“合理化生根”。



“和理非”過往在香港被視為一種價值觀，不僅反政府遊行示威以平和方式進行，而且社會各方包括泛民對於暴力都明確表達反對態度。然而，在這場反修例風波中，“和理非”不再被視為是必須堅守的價值觀，而是當作可以隨時棄而不用的手段，可以與暴力同行。如果香港賴以為傲的“和理非”價值觀從此流失，暴力作為抗爭手段得到認可，甚至被美化和神聖化，就會在香港“合理化生根”，一遇到什麼爭議性議題，暴力將與之隨行，香港過往的安定就會成為一種奢求。這是香港人希望見到的嗎？



另一方面，香港社會的道德標準急劇下墜。



當暴力惡行可以在社會上大行其道的時候，一些傳統的社會規範就會被打破，社會的道德水準就會向低限靠攏。1930至1940年代的德國、文化大革命時期的內地，都出現過這種情況。社會的道德規範一旦出現病變，往往需要很長時間才能修復。持續不斷的暴力衝擊之下，香港社會的道德規範正在急劇下墜。



大家都看到，今天的香港，與對暴力被認可、暴徒被美化相伴隨的，不僅有對政府權威和維持社會秩序力量的蔑視，而且有對不同政見者欺辱行為的默許，對侵犯私隱、傷害他人自由和利益行為的容忍，對尊重老人、尊重老師等傳統價值觀的踐踏，等等。一整代年輕人在這樣的道德環境下成長，對香港社會的長期影響將不堪設想。這也是香港難以承受之痛。



顯然，香港現在面對最大的危機，並不是不肯罷休的暴徒不斷打砸搶燒對香港帶來的破壞，而是動亂帶來的是非不分引導到相當一部分市民喪失常理。制止暴力的關鍵是喚醒原本是“和理非”的市民不再“理解”、包庇暴力，與暴力割席，不再“攬炒”。



泛民飲鴆止渴 民意正在轉變



泛民主流派在今次反修例風波中，不像過往那樣與暴力切割，而是採取支持態度，甚至矢言“核爆也不割席”。泛民這樣做的一個重要原因，是擔心在選舉中失去極端本土派的票源，影響勝算。其實，泛民這種“暴中取栗”的做法，無異於飲鴆止渴。



從政治體制的層面來講，泛民支持暴力搞亂香港，是否要逼迫中央收緊對港政策？倘若如此，泛民以後的政治空間是擴大還是縮小？



更要看到的是，香港社會雖然對修例風波的看法極為分歧，有“藍絲”和“黃絲”之分，但反暴力仍然是最大的公約數。香港存在相當數量的中間市民，其中包括許多被認為是“淺黃”的市民。他們的特徵可以用“四不”概括：一是不贊成“港獨”；二是不反對“一國兩制”；三是不支持暴力；四是不認同“攬炒”，也就是不認同極端分子所聲稱的“大家攬住一起死”。香港的民意調查顯示，這樣的中間市民約佔香港市民總數的四成。在反修例風波中，這些市民的基本取態是不支持暴力，但又表示“理解”。現在，他們的“理解”取態正在發生改變。原因很簡單，極端分子的衝擊行動已與反對修訂《逃犯條例》無關，而是一種純粹的反社會破壞行為，這些中間市民已經成為直接的受害者。



事實上，暴力衝擊遍地開花，全港處處火頭，社區不再安寧。香港市民，無分顏色，都受到暴力的傷害。香港今日的安穩生活，有賴幾代人的努力打拼，得來不易。愈來愈多的市民對暴力開始由“理解”變為反感，希望讓香港重回平靜安寧。泛民支持暴力，會失去更多中間市民的支持。之前的九龍西兩次補選，泛民因為激進被許多中間市民遺棄，前所未有地在單議席單票制的補選中落敗。這個教訓，泛民不應該這麼快就忘記了。



中央希望不分顏色派別以正制暴



中央希望香港市民不分顏色反對暴力，所以港澳辦表明要把以和平遊行集會表達訴求的市民與暴力犯罪區分開來；中央也希望香港政黨能夠與暴力切割，所以《環球時報》社評奉勸泛民理解“一國兩制”原則的政治底線，開展建設性的“反對派政治”探索。中央希望香港市民不分顏色派別，以正制暴，用正氣壓倒邪氣，齊齊發出正能量，向暴力說不！據了解，很多工商界巨子以至一些有“黃絲”背景的人士，都希望為反暴力出一分力，並在籌劃一些保法治、護家園的具體行動。筆者相信，只要大家不分顏色、不分派別，共同反暴力，香港恢復秩序的日子就不會太遠了。



（來源：明報，作者盧文端系全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長）