蔡壁如列不分區要辭顧問？柯：她的個性應會

柯文哲率市府官員至議會進行專案報告，但議員焦點放在市府顧問蔡壁如列民眾黨不分區一事。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北10月24日電（記者 鄭羿菲）外傳台北市政府顧問蔡壁如將列台灣民眾黨不分區“立委”第一名，並將在“立法院”大戰白海豚跟綠喬王（指吳敦義、柯建銘），引來台北市議會朝野攻防，蔡若列不分區，是否會請辭？民眾黨主席、台北市長柯文哲24日在北市議會表示，按照現在的法律不用辭職，不過以蔡壁如的個性應該會辭職。



柯文哲24日上午率市府官員赴台北市議會進行“地方總決算市政府違失檢討、台北市政府嚴守行政中立及黨政分際”專案報告。其中，外界認為柯文哲的左右手蔡壁如被列為民眾黨不分區“立委”第一名應是八九不離十，柯文哲日前接受《ETtoday新聞雲》專訪時也不願證實，並開玩笑說，蔡壁如外號是血滴子，明年“立法院”最大戲碼是血滴子大戰白海豚跟綠喬王。



無黨籍台北市議員陳建銘先是詢問，之前記者問國民黨主席吳敦義列不分區“立委”安全名單，你哈哈大笑，到底在笑什麼？柯文哲還是忍不住笑說，他要忍住不要講，哈哈哈⋯⋯



陳建銘也問，柯市長會不會列不分區“立委”？市府成員列不分區“立委”，需不需要請辭專心經營政黨事務，還是持續在職位上“吃碗內、看碗外”？柯文哲回應，他不會列不分區“立委”，列那個幹什麼？他還怕當選。他也有通知黨秘書長張哲揚要訂不分區“立委”在參選人階段、當選後權利義務的相關辦法，現在還在寫，這幾天應該會訂出來。



民進黨台北市議員簡舒培則直接點名追問，蔡壁如列不分區需不需要請辭？還是比照中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜請假三個月？柯文哲說，他猜蔡壁如應該會直接請假，但也要看蔡有沒有假。柯話鋒一轉說，不過以蔡壁如的個性，應該會辭職。



柯文哲的答案簡舒培並不滿意，簡數度追問，以柯市長的立場，蔡壁如到底要不要辭？柯文哲認為，按照現在的法律不用辭職，如果有確定會上（當選），就辭職掉就好了，但還是要依法行政，在法令範圍內尊重每個人的意見，我們也不能違反法令去要求人家，以蔡壁如的個性應該會辭職，他還沒跟蔡討論這個。