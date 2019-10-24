雲林縣議長沈宗隆：韓已贏100多萬票了

雲林議長沈宗隆（左二）抱病出席力挺韓國瑜。（中評社 高易伸攝） 中評社雲林10月23日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人韓國瑜今天上午以雲林女婿身分回娘家尋求支持，受到支持者夾道歡迎，現場湧入大批人潮。雲林縣議長沈宗隆說，“韓國瑜是台灣的救星！”。民調輸十多趴，不可能啦，我宣布“韓國瑜已經倒贏100多萬票了”。你說對不對？台下高呼“對”，大家要有信心！



雲林縣長張麗善、議長沈宗隆、藍委選將張嘉郡出席力挺，現場5、600支持者熱情擠爆土庫順天宮。日前脊椎開刀的議長沈宗隆更是抱病出席力挺說，



沈宗隆向鄉親喊話，韓國瑜的民調輸蔡英文10幾趴他才不相信，這場子看起來像輸10幾趴嗎？大家知道輸10趴是多少票嗎？是130萬票，如果輸15趴那將近是200萬票，有可能嗎？他現在向各位宣布，咱韓國瑜已經倒贏蔡英文100多萬票了，大家要有信心，韓國瑜是大家的救星。



張嘉郡也接力表示，地方都說咱一輩子沒遇到這麼了解雲林的人、一輩子沒遇到這麼了解農民辛苦的人。韓國瑜是雲林女婿，他執政絕對是雲林的希望，雲林鄉親有情有義，我們一定要把握機會，幫韓國瑜一天打一通電話、至少一天拉一票。這樣距離大選，每個人就可以幫韓拉到79票，如果鄉親心情好些，一天打兩通拉票電話更好。



韓國瑜傾聽之旅24日行腳雲林，張麗善、張嘉郡雙雙致贈粽子跟包子，預祝韓高票當選！



韓結束土庫順天宮行程後，將赴四湖鄉參拜海清宮，並跟漁民漁會座談。