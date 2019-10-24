在野黨痛批　陳明通：沒犯錯要道什麼歉

陸委會主委陳明通（右一）與徐國勇（左二）備詢。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月24日電（記者 倪鴻祥）“立法院”內政委員會今天上午針對蔡英文拒港凶嫌陳同佳來台投案又髮夾彎一事進行詢答，雙方火藥味十足，包括在野黨“立委”、媒體都和“內政部長”徐國勇、陸委會主委陳明通爭吵、互嗆。親民黨“立委”陳怡潔怒批陳明通指導辦案、沒有肩膀還騙東騙西；陳明通辯否認騙人，辯說自己肩膀很寬，連喊5次“司法互助”被糾正一直“跳針”，陳明通還嗆說沒犯錯要道什麼歉？



“立法院”內政委員會今天變更議程，安排“司法院”、“內政部”、陸委會、“法務部”、“警政署”、移民署就目前與香港地區犯罪及追訴概況進行專題報告。會議還沒開始就有火藥味，“內政部長”徐國勇回應媒體採訪時被質疑髮夾彎落入“一中框架”，徐回嗆媒體“講話客氣點”，進入會議詢答時，徐國勇、陳明通再和質詢的在野黨“立委”互相爭辯吵成一團。



親民黨“立委”陳怡潔質疑，外傳陸委會現在變成太上“法務部”，政治凌駕司法，害蔡英文出面辯護，灰頭土臉，陳明通是否要為錯誤判斷道歉下台？



陳怡潔還怒批，陳明通不認錯就算了，還硬拗，陳同佳在港已服完刑期，現在是自由身，哪來的司法互助？居然還拿這理由來扯，哪裡依法行政？陳明通騙東騙西，把民眾都當白痴？陳其實就是喪失主權，而且主導辦案又沒有肩膀，知法玩法騙法。



陳明通面露笑容，否認錯誤判斷，反問為何要道歉下台，他說他是依據法律，然後不理會陳怡潔的質詢，先連說3次“中華民國”法律，反覆強調沒有司法互助，何來司法主權？再連講5次“司法互助”，反嗆不懂陳怡潔的邏輯，自己的肩膀很寬，讓主持會議的召委、國民黨“立委”林為洲看不下去，兩度提醒陳明通不要一直跳針。