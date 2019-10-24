蘇起：兩岸地動山搖可能性逾50%

中評社台北10月24日電／針對兩岸關係緊繃，前“國安會秘書長”蘇起24日受訪表示，如果這樣的現況持續下去，兩岸關係的冰河地動山揺、崩壞的可能性高於50%。如果蔡英文明年連任，地動山搖、崩壞的可能性就會往60、70%上提升。



蘇起今天上午接受“POP撞新聞主持人黃暐瀚”訪問時指出，一旦兩岸冰河關係地動山搖、崩壞，不表示一定會打仗，但是崩壞後的大陸與台灣，不會再是現在的大陸與台灣了，也不再能“舞再跳、馬照跑了”。



中時電子報報道，蘇起說，他的這番論點是經過與歐美加的重量級學者、大陸官員綜合言論的結果，這也是他先前會提出的5個“如果”都成立的話，明天“總統”大選後，如果蔡英文明年連任，那麼兩岸地動山搖、崩壞的可能性就會往60、70%上提升。



蘇起的5個如果是：一是如果香港11月的區域選舉民主大勝，等同是對一國兩制的否定。二是如果蔡英文連任，兩岸關係不會變好。三是如果北京因此認定民進黨長期執政，必會有不同的作為。四是如果美國過度介入，導致蔡英文連任。最後是如果因此造成大陸內部壓力與反撲。



他說，這5個如果有深、淺程度的不同，但是民進黨政府一直在刺激對岸，特別是前年蔡英文的雙十演講用“中國”替代“大陸”，之後一直都使用“台灣”、“中國”，這刺激了大陸內部的憤怒，因為對大陸來講，這就是兩國論。



蘇起說，從民進黨政府上任後，大陸內部已經沒有鷹派、鴿派之分，都是鷹派了，“台灣太壞了，必須要處理”這樣的想法如今在大陸是非常的普遍，如果這樣的刺激溫度一直升高，兩岸冰河即使不相撞，也會地動山搖、崩壞，一旦崩壞，台灣與大陸就不是現在的台灣與大陸了。