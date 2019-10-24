珠澳聯游火爆　港導游加速融入灣區

港澳導游及領隊率先試點珠海橫琴執業。（來源：大公網） 中評社香港10月24日電／據大公網報道，隨著港珠澳大橋連通三地，加上港澳導游率先試點珠海橫琴執業，“一程多站”旅遊線大受歡迎。雖然赴港游受香港暴力事件影響遇冷，但珠澳聯游未受衝擊。



數據顯示，今年國慶期間，大灣區城市遊客量及旅遊收入均呈增長之勢。相比香港游慘淡收場，澳門吸引98.4萬人次，其中內地遊客79.8萬人次，同比增長9.4%；珠海接待遊客突破270萬人次，珠海長隆國際海洋度假區7天迎客超58萬人次，同比增10%。



為搶攬市場，多家游船公司今年紛開新航線，“珠澳海灣游”、“海上看珠海.大橋游”等成為時下火爆的大灣區旅遊航線。繼今年2月高端豪華游船“尋仙6”首航後，豪華游輪“珠澳海灣游1號”在9月底投入運營。該游輪帶領遊客穿越港珠澳大橋海域，近距離感受港珠澳大橋、情侶路、珠海漁女等地標，並遠瞰澳門風光。



同時，眾多港澳導游對於北上執業表現出極大興趣，港澳導游橫琴執業的崗前培訓僅4天內便收到1534份申請。“珠海旅遊資源豐富，為港澳導游北上發展帶來很大‘商機’。”首批橫琴執業的港澳導游張錫沛表示，港澳導游及領隊可在橫琴執業的新政策讓三地旅遊更好地實現無縫對接。而香港領隊陳先生坦言：“在當前香港旅遊業的形勢背景下，執業新政為我們融入大灣區打開了一條便捷通道，也期待香港旅遊能盡早恢復元氣”。



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