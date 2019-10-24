兩岸一家　澳門閩台總商會慶成立20週年

澳門閩台總商會成立20周年暨第5屆理監事會就職典禮。（中評社） 中評社澳門10月24日電／澳門閩台總商會23日舉行慶祝中華人民共和國成立70周年、澳門回歸20周年、澳門閩台總商會成立20周年暨第5屆理監事會就職典禮。澳門閩台總商會第4屆會長吳金銓發表卸任感言表示，澳門閩台總商會伴隨澳門回歸的腳步成立，全體同仁團結一心，砥礪前行，令商會迅速發展壯大，成為本澳最具影響力和代表性的社團之一。商會特別重視青年工作，支持“構想飛行、青創同路”計劃，相信本會一定會為澳門“一國兩制”成功實踐增添新的光彩。



出席人士包括全國政協副主席何厚鏵、澳門立法會主席高開賢、中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室副主任張榮順、協調部部長傅鐵生、台務部部長徐莽、海峽兩岸關係協會駐澳門特別行政區辦事處主任王剛、澳門基金會主席吳志良，兩岸來賓1800餘人出席。



第5屆會長許龍川帶領全體理監事宣誓，全國政協委員陳明金監誓。許龍川會長表示，新一屆理監事會及全體同仁將堅持愛國愛澳理念，擁護基本法，擁護“一國兩制”，促進澳台經貿交流合作和粵港澳大灣區建設，繼續關心兩岸青年成長，為兩岸青年創造更多機會、提供更大舞台，為繁榮澳門、促進祖國和平統一作出新的貢獻。