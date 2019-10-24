警隊四協會齊轟段崇智包庇暴力學生

中評社香港10月24日電／據大公報報道：警察評議會四職方協會昨聯合發表致中文大學《段崇智校長書》，批評段校長上周五在中大學生請求下，發出一封偏頗的公開信，僅憑被捕學生的片面之詞，便公開對警方作出質疑，對此表示極度遺憾；又指段校長明知有學生已經做錯事仍加以包庇或視若無睹，自毀大學公信力；甚至將政治衝突帶入校園，其他大學校長亦會遭學生施壓，以達成他們“洗白”暴動罪行目的。



斥自毀中大公信力



警察評議會的四個職方協會包括警司協會、香港警務督察協會、海外督察協會和警察隊員佐級協會。四協會在致校長書中表示，作為執法者，他們不能苟同段校長放任學生參與違法暴力及破壞的行為。協會認為學校有責任引導學生走上正途，以獨立思考明辨是非，求證求真是科學精神的根本，但段崇智身為一名科學家，僅憑被捕學生的片面之詞，便公開對警方作出質疑，對此表示極度遺憾。



協會批評段崇智明確將政治衝突帶入校園的決定，必將香港教育界推向萬劫不複的境地；批評段校長以大學校長的身份發表未經證實的指控，甚至明知有學生已經做錯事仍加以包庇或視若無睹，這無疑是“自毀大學公信力的舉動”。協會還譴責段校長開了一個很壞的頭，其他被捕學生和支持者會繼續向其他大學校長施壓，以達成他們眼中“洗白”暴動罪行的目的。



對於段崇智要求在現有機制以外跟進中大學生個案，公開信反問段崇智是否明白何謂法治：“我們難以理解為何被捕中大學生應該獲得機制以外，有別於其他香港市民的對待，難道這是中大學生的特權嗎？實在難以相信這種荒誕的建議會由一名大學校長的口中貿然提出。”



最後，協會希望段崇智校長謹言慎行，還引用教育家孔子名言批評段校長，大意就是品德低下卻坐於高位，智力不高卻想謀劃大事，力量很小卻想負擔重物，很少能有不引來災禍的。



（來源：大公網）