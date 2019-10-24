李佳芬抵馬尼拉　座談、餐敘馬不停蹄會僑胞

韓國瑜妻子李佳芬一行人23日抵達馬尼拉，出席菲華文經總會舉辦的座談會。(韓國瑜競辦提供) 中評社台北10月24日電／中國國民黨2020參選人韓國瑜的妻子李佳芬昨天一早搭機抵達菲律賓，受到僑胞熱烈的歡迎，隨即展開一連串的行程，包括參加國民黨駐菲律賓總支部（自由大廈）舉辦的黨部藝文活動及座談會、餐敘，並進行專題演講。



根據台媒報道，李佳芬一行人抵達馬尼拉時，台灣駐菲律賓代表徐佩勇親自迎接，當地僑社也特別向菲國警方申請車隊開道。緊接著出席菲律賓台商總會歡迎宴會，席開五十桌；下午李佳芬以“下一代的未來”為題演講。



陪同李佳芬出訪菲律賓人士包括高雄中山大學教授廖達琪、國民黨“立委”童惠珍、台北市議員王鴻薇、戴錫欽、新北市議員唐慧琳、國民黨文傳會副主委黃子哲、陳香嚴律師、郭昀光主任、溫玉霞總會長、黃正勝總會長、呂春霖總會長等人。



根據韓辦提供的新聞資料，李佳芬一行人抵達馬尼拉尼諾伊國際機場接受菲華文經總會委員們熱情的接機，便前往世紀海鮮酒家與菲華文經總會及各華僑進行餐敘。餐敘中，僑胞關切於台灣的未來發展，其中更希望台灣能特別注重繁體字教育的問題。



餐後，隨即參加國民黨駐菲律賓總支部（自由大廈）舉辦的黨部藝文活動及座談會，下車便有兒童樂隊表演，並接受配戴菲律賓國花（毛茉莉）編制的項圈。兒童樂隊演奏激勵人心的曲子，李佳芬看到每個孩童的賣力演出，眼睛中也閃爍著慈愛關懷的眼神。



國民黨總支部晚間則舉辦歡迎宴會，出席者有菲華文經總會全體評委及委員，整個會場充滿著開心的氣氛，在和樂融融的氛圍中，數位議員及菲律賓當地委員輪番上台獻聲演唱，李佳芬也大方獻唱月亮代表我的心，將氣氛帶到最高。



韓辦表示，此趟李佳芬姐出訪菲律賓，實實在在感受到菲律賓僑界的熱情及殷殷期盼的心。