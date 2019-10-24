張善政：韓推數位故宮　當然可擴大展出

張善政。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月24日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020參選人韓國瑜提出當選後要將台北故宮所有文物全部展出“轟動全世界”，蔡政府質疑不可行。韓“國政”顧問團總召張善政今天召開記者會表示，批評的人是沒把數位腦袋打開，未來將推出故宮4.0計劃，包括，故宮北院要適度擴建、南院展國寶以及數位故宮，用數位補足展覽空間不足，這樣70萬件文物要一次展出並不難。



張善政今天早上以韓國瑜“國政”顧問團總召的身分，在其善科教育基金會召開記者會，並邀請台北故宮前院長馮明珠、海洋大學教授、韓國瑜政策白皮書召集人邱文彥等人出席。



張善政表示，目前顧問團正在擬定“故宮4.0計劃”，韓國瑜也知悉此事，所以才會拋出故宮文物一次展出的政策。而這計劃涵蓋三大事項，一、在外雙溪環境合理承受能力內，適度擴建故宮北院；二、利用展覽國寶活化故宮南院；三、發展“數位故宮”。



張善政強調，為什麼韓國瑜敢講一次展出故宮文物，就是因為他們打算推出“數位故宮”，其意在加強數位典藏展覽，運用虛擬實境、擴增實境結合展覽，並推出個人化或小群體的數位展覽廳，隨訪客喜好瀏覽展品，以及運用觀眾瀏覽數位展覽的大數據。



張善政反嗆，現在外界的批評者，都是沒有數位腦袋，還在想傳統方法，傳統方法當然不可能一次展出，但利用數位科技，將可達到故宮文物一次展出的目標。



張善政強調，近日多數批評都是屬於執行面的技術層次，見樹不見林，請張開眼睛，台灣的數位實力是可以做到的，而“故宮文物一次展”是國家政策層次的願景，故宮要成為國際上中華文化重鎮，更凸顯蔡英文政府這幾年刻意忽略中華文化，同時結合數位展示，展現台灣數位實力，並成為國際觀光客的大磁鐵。