綠執政故宮外行領導內行　前院長馮明珠感嘆

台北故宮前院長馮明珠。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月24日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020參選人韓國瑜日前發表觀光政策，提及希望將台北故宮近70萬件典藏文物一次展出、轟動全世界，但遭民進黨政府批評不可行。台北故宮前院長馮明珠今天替韓背書表示，以數位故宮來呈現所有國寶一點都不是問題。她也感嘆，民進黨執政後，台北故宮是外行領導內行，三年換三個院長，基本都是外行，三年來一個常務副院長都出不來，因為他們不相信故宮原有的專業人才。



張善政今天早上以韓國瑜“國政”顧問團總召的身分，在其善科教育基金會召開“故宮4.0計劃”記者會，並邀請台北故宮前院長馮明珠、海洋大學教授、韓國瑜政策白皮書召集人邱文彥等人出席。



張善政提出的故宮4.0計劃包括一、在外雙溪環境合理承受能力內，適度擴建故宮北院；二、利用展覽國寶活化故宮南院；三、發展“數位故宮”。



馮明珠在會中表示，當年故宮申請數位計劃，基本上都得到了“國科會”大力支持，在這樣的支持之下進行了8年，讓故宮博物院的數位典藏已經完成了70、80%了，目前仍然持續進行中。



馮明珠說，所以張善政所說的數位方式一次呈現故宮70萬件國寶，一點都不是問題，但她感慨地說，這三年來故宮博物院的最高的領導階層，是外行指導內行，故宮博物院70萬件文物是故宮的寶藏，但是故宮博物院的人才，也是非常重要的一環，這些研究人員、從業人員才是支撐這個博物館能夠繼續往專業邁進的一個最大動力。



但是很可惜，蔡政府執政這三年來，已換了三個院長，基本上都是外行，再者，這三年來一個常務副院長都出不來，因為他們不相信故宮原有的專業人才。



馮明珠也說，故宮在馬英九執政八年是最好的，這不是她自己說的，都有數字證明，在2008年前，故宮參觀人數只有200多萬人，後來2014年增加到200多萬人，另外在國際最受歡迎博物館上，2011到2015年都在前十名內，最好名次是第六名，但2017到第九名，2018已在十名外。



而參觀人數是受歡迎重要指標，還要有專業人才去策展，但現在的故宮都埋沒了這樣的策展人才，只有政治考量的任命，要重用這些人才，才能讓故宮發光發熱。