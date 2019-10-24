新課綱去中國化　學者籲藍15縣市長同反對

台灣大學前歷史系主任徐泓。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月24日電（記者 洪德諭）針對台灣以新課綱編撰，今年開始使用的歷史教科書遭質疑有去中國化的狀況，歷史教育新三自運動協會24日召開記者會，面對教科書的疑慮，協會呼籲國民黨應帶領執政的15個縣市長共同反對，雖然在2020大選支持國民黨參選人、高雄市長韓國瑜撥亂反正，但韓必須說明怎樣維護中華文化，且不要像2008年有契機但沒結果。



這場記者會中出席者來自學界、政界有包括新黨主席郁慕明、國民黨前“立委”蔡正元、台灣師範大學兼任教授潘朝陽、吳鳳科技大學教授楊志遠、嘉義大學中文系教授蘇子敬、嘉義大學教授吳昆財、台中二中歷史教師伍少俠、北一女國文教師區桂芝等出席。馬英九與鴻海創辦人郭台銘原本列在出席名單中，但並未出席記者會，馬英九並以錄製影片的方式聲援。



對於民進黨改課綱，退將夏瀛洲表示，歷史不應該是為政治服務，現在的歷史課本完全是為了民進黨政府服務，回顧過去103課綱發布時，民進黨帶了6個縣市長召開記者會宣布不使用該課綱的課本，因此面對民進黨所提出的歷史課本，他呼籲國民黨應帶領執政15個縣市長共同反對。



嘉義大學教授吳昆財指出，由於是蔡英文執政時修改課綱，因此協會當然支持韓國瑜撥亂反正，雖然韓國瑜進行祭孔、邀請大陸學生到高雄等等展現會維護中華文化，不過要怎麼維護中華文化，必須清楚作說明。另外，未來協會不會有抗爭行動，但會透過自製影片等方式持續傳達法歷史課本去中國化立場。



台大前歷史系主任徐泓則說，當然希望選出能撥亂反正的領導人，但現在參選人沒有一個提出與課綱相關的政見，他要提醒，過去2008年國民黨重返執政，是撥亂反正的契機但結果沒有，很多專家說要改但不敢改，同時若選舉失敗了，就得看老師，希望有更多的老師能夠覺醒，因為影響學生最重要的是老師。