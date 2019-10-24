官員答詢綠委護主心切　藍委許毓仁火大抗議

針對港嫌願意來台自首藍委許毓仁24日在內政委員會進行質詢。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月24日電（記者 倪鴻祥）“立法院”內政委員會今天上午充滿火藥味，針對蔡英文拒港凶嫌陳同佳來台投案又髮夾彎一事進行詢答，官員和在野黨“立委”、媒體互嗆爭吵，就連民進黨“立委”李俊俋也從台上護航演變到台下插嘴，中國國民黨“立委”許毓仁提出抗議，主持會議的召委林為洲也要求尊重質詢的“立委”，不要坐在台下評論。



“立法院”內政委員會今天變更議程，安排“司法院”、“內政部”、陸委會、“法務部”、“警政署”、移民署就目前與香港地區犯罪及追訴概況進行專題報告。



許毓仁表示，兩岸的東西，陳明通比大家都熟，你有沒有辦法透過你的關係去談這個案子？陳明通變得不靈通了，你是小靈通變不靈通了，這次政治精算到現在，是陳明通任陸委會主委的一大失誤，先定調這是政治事件，看風向不對，一日三變，改變說法，還說有三套劇本，根本是非不明。



許毓仁也質疑“內政部長”徐國勇9月25日未事先聯審就自行秘會香港牧師，還不知道對方有政委身份，也是失職，事後沒有會議紀錄是密會，徐不承認錯誤，不道歉，又和“國會議員”爭辯，是執政傲慢，實在令人失望。他拍桌說，今天如果和美國國會一樣有調查權的話，你們這些官員都完蛋了。



陳明通說，不需要幫他們寫劇本。法律規定“法務部”要透過陸委會去談司法互助。



徐國勇回嗆，要許毓仁說話“小聲一點”，他見宗教領袖，沒有會議紀錄很正常，不要戴帽子，談主權比藍委都清楚，許不要質詢傲慢，不要隨便拍桌。



當時坐在台下的民進黨“立委”李俊俋不斷插話說對許毓仁的質詢好失望，有失專業，讓許毓仁火冒三丈，下台就走到李俊俋的面前抗議，要求尊重他的質詢，李俊俋當時兩手一攤。



主持會議的召委林為洲也要求李俊俋尊重質詢的“立委”，不要坐在台下評論，如果要評論，大家乾脆不用質詢了，大家都來評論，現在都有直播，不管質詢講什麼都是委員的權利。