蔡英文會荷蘭智庫訪問團　盼多交流政治議題

蔡英文今會見2019年荷蘭國會暨智庫訪團。（照片：“總統府”提供） 中評社台北10月24日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天會見“2019年荷蘭國會暨智庫訪團”，說明近年來台灣積極推動洽簽台歐盟雙邊投資協定（BIA），有助於保障荷商的權益，希望訪團協助促請荷蘭政府在歐盟內部，給予最大的支持；也期許未來台灣和荷蘭在資安及地緣政治議題上，有更多合作交流的機會。



蔡英文強調，台灣作為印太民主第一道防線的中心，我們堅守民主價值，近年來也跟理念相近國家，共同對抗假訊息的威脅，也期待透過此次訪團兩位專家訪問台灣，讓台灣和荷蘭在資安及地緣政治議題上，未來有更多合作交流的機會。



蔡英文致詞時表示，就在這個月上旬，荷蘭眾議院展現了對台灣的支持，第一次全院以壓倒性票數通過動議，支持台灣的國際參與。很高興接待克羅(Henk Krol)眾議員及所有訪賓，當面表達台灣的感謝，也非常歡迎訪團來到台灣。



她指出，克羅眾議員是第一次訪問台灣。去年，台灣多了一個世界知名的景點。位在高雄的衛武營“國家”藝術文化中心，是全球最大單一屋頂劇院，這項成就就是出自台灣跟荷蘭建築團隊的合作。



蔡英文也說，過去3年多來，台灣和荷蘭不斷在創造合作成果。我們除了建立次長級經濟事務對話機制，今年也陸續完成簽署《關務互助協定》及《科技合作備忘錄》。這些都為雙方持續深化夥伴關係，奠定良好基礎。



她強調，荷蘭不只是在國際參與上挺台灣，在外資投資台灣的規模上，荷蘭也是排名第一。像是這個月舉辦的台灣全球招商論壇，有13家外商簽署了投資台灣意向書，這當中，就有3家是荷蘭廠商。



蔡英文說，荷蘭廠商對台灣有信心，我們也希望提供他們更好的保障。因此，近年來，台灣積極推動洽簽台歐盟雙邊投資協定（BIA），如果能夠完成簽署，將有助於保障荷商的權益。希望訪賓透過“國會”及智庫管道，促請荷蘭政府在歐盟內部，給予最大的支持。



訪賓包括荷蘭參議院參議員貝伊(Martine Baay-Timmerman)、海牙策略研究中心主任騰布魯克(Han ten Broeke)、荷蘭國家智庫高級副研究員庫貝魯斯(René Cuperus) 及荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德(Guy Wittich)代表等，由“外交部次長”謝武樵陪同前來“總統府”，“國家安全會議”秘書長李大維也出席。