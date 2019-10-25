民進黨不分區安全名單下修　競爭激烈

民進黨不分區提名，這次著重在問政戰力。（中評社 資料照） 中評社台北10月25日電（記者 黃筱筠）民進黨中執會23日通過不分區“立委”提名委員會名單，不分區提名作業正式開始。目前民進黨不分區席次有18席，但面對明年有眾多小黨競爭，尤其是台灣民眾黨來勢洶洶，加上執政包袱，民進黨內評估安全名單大約落在12至14席。面對競爭激烈的戰況，除了各派系想搶奪席次，許多有意爭取的綠委也開始累積作戰實力，最近問政表現都帶點“火力”。



相較國民黨主席吳敦義可能列入不分區立委名單，並且有意爭取下一屆“立院”院長。民進黨方面也傳出“正國會”（前游系）、前“行政院長”游錫堃可望列入民進黨不分區安全名單，未來也將備戰爭取“立院”龍頭。但這次“國會”選後很可能會兩大黨不過半，因此爭取小黨支持問鼎院長，將會有另一翻政治上的合縱連橫。



目前民進黨不分區“立委”有，公衛專業的吳焜裕、弱勢福利團體代表的吳玉琴、環保聯盟出身的陳曼麗、農經專業領域的蔡培慧、聯盟秘書長王榮璋、專長在社會企業、科技金融余宛如、現任“立法院長”蘇嘉全、新潮流“立委”宜康、法律專業領域尤美女、勞工代表鍾孔炤、婦女議題代表林靜儀、土木技師工會施義芳、律師出身周春米、婦女議題李麗芬、政治類郭正亮、醫師公會邱泰源、客家代表講絜安、護理師代表陳靜敏，總共18席。



蔡培慧、蔣絜安都轉戰區域“立委”，而段宜康以及尤美女已經兩屆不分區，這4個人都不會出現在不分區名單內。但民進黨考量問政戰力，各領域專業代表很可能會大幅減少。像是吳玉琴、陳曼麗、麗麗芬等要進到安全名單恐怕不容易。



這次民進黨強調不分區作戰能力，像是資深“立委”管碧玲、熟悉議事運作黨團總召柯建銘都可能列入不分區安全名單。“立委”李俊俋因初選輸給黨內嘉義市議員王美惠，但政策論述清晰，作戰能力頗佳，也很可能列入不分區名單，至於是否能提前到安全名單，則看最後提名委員會的決定。



“專業組”方面，醫師公會邱泰源屬於英系，積極在蔡英文選舉期間成立醫師相關後援會等，積極度加上派系相挺，再度列入安全名單的機會也很高。而土木技師工會出身施義芳，6月就積極成立土木界後援會支持蔡英文連任，加上配合英系運作，也有很高機會再度列入不分區。



23日提名委員會名單通過後，林靜儀就在臉書上大篇幅提及自己的“戰績”，爭取連任的意味濃厚。而她在審查“一例一休”法案時，時任會議主席，確實戰力頗強，作風強勢讓法案通過，有很大機會留任。至於周春米則親近新潮流派系，在新系力保下，也很可能留在不分區安全名單內。



日前傳出英系要的不分區安全名單，除了一些專業領域代表外，還有蘇嘉全力挺侄子、“立委”蘇震清列入安全名單，而在廉政會調查不予立案後，蘇震清入列的可能性也提高。也傳出目前與英系“立委”陳明文關係修補好的前嘉義縣長張花冠，也希望爭取進入不分區安全名單。



新潮流方面，除了周春米以外，因段宜康已經兩任不分區，不能再提名，這一席將可能推薦目前在蔡英文競選辦公室操盤的前新北市議員沈發惠入列。



民進黨日前中執會同意成立“第十屆“立法委員”政黨比例代表”提名委員會，並依提名條例規定，由黨主席卓榮泰召集主持。委員會成員計有“總統府”秘書長陳菊、“行政院長”蘇貞昌、“文化部長”鄭麗君、“行政院”前副院長林錫耀、基隆市長林右昌、“總統府資政”陳博志、曾任民進黨仲裁會委員陳傳岳。預計不分區“立委”提名整體名單於11月初完成，並提請中執會通過。