企業二代黃建瑋：台灣想搶入東協都有困難

桃園市工業會企業二代聯誼會會長黃建瑋。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月25日電（記者 黃文杰）桃園市工業會企業二代聯誼會會長(2019-2020)黃建瑋接受中評社訪問表示，台灣現在環境其實蠻尷尬，對外方面，因無太多自由貿易協定輸了一大截，對內方面，中小企業稅金負擔還是太重，他期待2020產生新領導人，可以多給中小企業協助，不是只看大企業大財團，讓企業二代青年有自信留下來，不然很容易因為接班問題做不好或沒有辦法延續，容易有“大不了就不接”，就會斷層。



黃建瑋，1981年次，振秀塑膠企業擔任總經理，工廠位於桃園楊梅，市府青年局上午在中原大學舉辦“職前Rich x 未來Catch”青年人才培育成果分享會，受邀出席，會後接受中評社訪問。



桃園市工業會成立企業二代聯誼會，邁入第三屆，當年嚴隆財擔任工業會理事長，積極地推動成立工業會次團“企業經營聯誼會”，增進會員間相互連結與交流，企業二代會也相繼成立，希望創建一個多元化學習平台。



根據PWC的調查報告，台灣50歲以上的企業家有超過86%，希望交班給自己小孩，不過僅有6%已開始著手規劃接班計劃，企業要培育接班人，往往至少10年以上，很多一代卻遲至現在都沒有開始著手準備，這也讓企業二代青年，要不要接班？面臨更大壓力。



這是眾多青年創業就業困境，比較不同面向，外界認為企業二代是“含金湯匙出生”，但是桃園市工業會的會員，主要還是傳統產業為主，很多屬於“黑手”或勞力密集，年輕一輩根本不想接班。



黃建瑋說，他自己讀的是室內設計，有自己生涯規劃，後來父親年紀大，想找人接班，也面臨猶豫，後來還是接下，企業二代會有新的想法，好比改善流程，但是二代也會面臨管理壓力，尤其怎樣跟“老臣”搭配，這些都是不足外人所知的甘苦。



他說，自己從事的產業，有出口也有內銷，這波中美貿易戰，難免影響高端精密機械產業，自己的產業還好，也找機會到到印尼、越南等考察，會知道台灣競爭力在哪裡，東協國家經濟快速起飛，過去台灣可能看不起，現在想搶入市場都有困難，主要還是東協的關稅保護，台灣現在環境其實蠻尷尬，跟別的國家的貿易優惠，還是輸了一大截。



被問到，對於2020領導人有哪些期許？



黃建瑋說，應該針對中小企業更多輔導，台灣製造業多半是中小企業，要設法給予優惠，好比減免貨物稅等稅金，因為稅金高、成本負擔重，降低競爭力，很難生存，政府不論藍綠誰執政，要努力改善經營環境，不是一味照顧大財團大企業，才能讓中小企業二代，有更大的自信留在台灣。



他說，企業二代青年，跟上一代會有斷層，包括技術層面，如果太晚回來接班，要重新摸索，這不是短暫時間可以填補上來，一旦接班問題做不好，或沒有辦法延續下去，容易會有“大不了就不接”想法，就會斷層。