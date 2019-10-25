宋立彬：從這點看出最後勝利者就是韓國瑜

國民黨高雄市議員宋立彬。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月25日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜展開全台傾聽之旅，國民黨高雄市議員宋立彬表示，韓國瑜所到之處都是人潮簇擁，人潮氣勢完勝蔡英文。他質疑，民調高有什麼用，蔡完全沒有辦過一場大型造勢，就是怕被看穿民調假象。宋立彬表示，“民調是冷冰冰的數字、民心是熱呼呼的感情”就是韓國瑜支持度的最佳佐證。



宋立彬，1978年生，高雄人，去年才當選的新科國民黨籍高雄市議員。樹德科技大學經營管理研究所碩士，國民黨第二十屆全黨代表。宋立彬來自政治家族，父親是縣市合併之前的前縣議員宋萬春，在梓官區根底深厚。



針對韓國瑜進行全台傾聽之旅，宋立彬表示，韓下鄉帶起的這股氣勢，大家是非常有信心的，所到之處不管是拜廟、座談會、逛夜市、在深綠選區台南舉辦首場造勢活動，支持者擠到爆，多到滿出來，像被浪打到，大家看到後都是非常有信心的。



看到韓國瑜下鄉帶動起的氣勢和人潮，宋立彬反問，蔡英文到現在完全沒辦一場公開造勢活動？如果蔡的民調這麼高，蔡韓民調落差這麼大，為什麼蔡不敢辦？宋立彬認為，就是因為怕沒有辦法號召那麼多的辣台粉，擔心氣勢沒有辦法激發出來，如果沒有激發出來，就代表蔡的民調根本是假的。



宋立彬說，韓國瑜所到之處都激起這麼多的韓粉、挺韓的支持者到場，所以不要只敢用數字來做民調，直接用人數來呈現民調最準。他相信接下來蔡英文也不會有很多造勢，蔡頂多就辦一場總部成立大會，最後一天辦一場造勢晚會而已，蔡絕對不敢有大型活動，因為怕被攻擊，“民調贏那麼多，實際上人潮卻有落差”，這只會讓全台人民知道，蔡從頭到尾的民調都是不真實的。宋立彬斷言，蔡英文絕對不敢辦大型造勢活動。



蔡英文上周到高雄連續拜四間廟，也聚集許多支持者人潮，您怎麼看？

