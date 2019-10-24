韓國瑜訪雲林區漁會　總幹事稱看到燈塔

雲林區漁會總幹事林傳育。（中評社 李其樺攝） 中評社雲林10月24日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜由雲林縣長張麗善、國民黨雲林縣海線“立委”參選人張嘉郡陪同，今天中午來到雲林縣四湖鄉的雲林區漁會和漁民座談，不僅200、300多位漁民到場相挺，還有漁會幹部痛批蔡英文政府漠視漁民，企圖消滅漁會，要大家力挺韓國瑜當選。雲林區漁會總幹事林傳育表示，政府長期漠視漁民，今天韓國瑜來到雲林區漁會，有如出海漁民看到燈塔一樣。林說完台下漁民一致鼓掌叫好。



繼日前韓國瑜走訪嘉義縣，當地漁民表態挺韓，現在連雲林地區漁民也有“倒戈”趨勢。



林傳育表示，民進黨政府讓我們不知道怎麼教育下一代，真的都亂掉了，國家都亂掉了。這次希望國民黨能夠同心協力、摒除私念，讓韓國瑜執政，以及讓張嘉郡當選雲林縣海線“立委”。現場上百漁民齊聲替韓國瑜、張嘉郡吶喊助勢。



會後林傳育接受中評社訪問表示，漁民不是討厭蔡英文，真的有心處理到沒有心（台語），民進黨雲林縣“立委”一開始要消滅農會和漁會，要用政府的力量把農、漁會收回去改成官派，像水利會一樣，每一場農、漁會的選舉都加以干預，都弄得很難看。



對於韓國瑜前天到嘉義縣，當地漁民也熱情相挺，林傳育說，農漁民的內心會挺韓這是一定的。記者接著問，是否蔡英文政府這幾年沒有照顧到你們農漁民？林傳育反問，有照顧到什麼？林傳育接著說，農產生產過量都放著給他爛，漁業方面以前台灣和大陸關係好的時候吳郭魚、烏魚子、石斑都可以賣到大陸，現在要賣給誰？