中國華電集團原黨組副書記雲公民受審查調查

中評社北京10月24日電／據中央紀委國家監委網站消息，中國華電集團有限公司原黨組副書記、總經理雲公民涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



雲公民簡歷



雲公民，男，蒙古族，1950年9月生，內蒙古呼和浩特市人，大普學歷，1979年1月加入中國共產黨，1968年8月參加工作。1968.8－1971內蒙古托克托縣古城鄉白家營村插隊；1971－1975內蒙古呼和浩特市第一運輸公司工人；1975－1979清華大學熱能工程系汽車製造專業學習；1979－1985呼和浩特市交通科研所幹部、副所長，市交通局科長、副局長；1985－1989呼和浩特市計委主任；1989－1993伊克昭盟副盟長；1993－1995伊克昭盟盟委副書記、盟長；1995－1996.3伊克昭盟盟委書記；1996.3－1996.10伊克昭盟盟委書記、盟人大工委主任；1996.10－1997.1內蒙古自治區主席助理；1997.1－2001.7內蒙古自治區副主席；2001.7－2001.9山西省副省長、省政府黨組成員；2001.9山西省副省長、省政府黨組成員、太原市委書記；2001.10－2001.11山西省委常委、太原市委書記、副省長；2001.11－2003.6山西省委常委、太原市委書記；2003.6－2006.1山西省委副書記、太原市委書記；2006.1－2006.10山西省委副書記、宣傳部長；2006.10－2008.6神華集團公司副董事長、黨組副書記；2008.6華電集團黨組副書記、總經理。



（來源：中國共產黨新聞網）