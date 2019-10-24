人民法院今年裁定特赦九類服刑罪犯兩萬餘人

中評社北京10月24日電／最高人民法院院長周強23日向全國人大常委會報告2014年以來加強刑事審判工作情況時透露，人民法院今年依法裁定特赦九類服刑罪犯23593人。



報告顯示，人民法院近年來認真落實習近平主席特赦令和全國人大常委會特赦決定，依法積極穩妥做好特赦實施工作，圓滿完成兩次特赦重大任務，充分彰顯了黨和國家法安天下、德潤人心的仁政，展現了黨的執政自信和制度自信。



2015年，人民法院依法裁定特赦四類服刑罪犯31527人。2019年，依法裁定特赦參加過抗日戰爭、解放戰爭，參加過保衛國家主權、安全和領土完整對外作戰等九類服刑罪犯23593人。



“在中央政法委領導下，會同有關單位制定實施辦法，明確特赦實施的指導思想、適用條件、實施步驟等，確保特赦實施工作依法有序開展。”報告指出，人民法院堅持積極審慎、公平公正、依法辦理、平穩有序原則，堅持證據裁判，嚴把辦案質量，確保特赦令和特赦決定得到依法、準確、及時實施，確保每一個特赦案件都經得起法律和歷史的檢驗。



報告同時指出，人民法院注重做好被裁定罪犯特赦後思想和法治教育工作，積極宣講特赦的重大意義，激勵罪犯重新做人、回報社會。對不符合特赦條件的罪犯，加強政策宣講和教育引導，促使他們安心服刑改造。積極配合有關單位做好被特赦對象安置、被害人及其家屬安撫等工作，促進社會和諧穩定。兩次特赦工作圓滿完成，進一步弘揚了全面依法治國理念，樹立了我國開放、民主、法治、文明的國際形象。



（來源：人民網）