蔡英文當局操弄陳同佳案醜陋不堪

港區全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝（中評社 資料圖） 中評社香港10月24日電／據文匯報報道：蔡英文當局操弄陳同佳案，由始至終都是無視法治，玩弄政治。香港因陳同佳案而引發修訂《逃犯條例》風波，蔡英文當局“撿到槍”，藉機炒作，以作為恐嚇選民、撈取選舉利益的政治工具。陳同佳願意入境台灣投案，蔡英文當局擔心失去選舉工具，對陳同佳入境投案百般阻撓，其拙劣表演，醜陋不堪。蔡英文當局利用陳同佳案搞政治已經走火入魔。香港社會有必要要求台灣當局，必須以公平、公正、公開方法審理陳同佳案，以彰顯公義，還死者一個公道。



港人陳同佳涉在台灣謀殺其港人女友，其後潛逃返港，在港因洗黑錢罪被定罪，昨日刑滿出獄。陳同佳上周表示願赴台投案後，蔡英文當局竟然無視法治，百般阻撓，為了把案件政治化，無所不用其極。



不接受投案乃匪夷所思



蔡英文當局處理陳同佳投案，由始至終都是玩弄政治，與法治精神背道而馳。香港司法機構無法處理在台灣發生的謀殺案，乃是因為香港沿用普通法，奉行“屬地原則”。陳同佳在台灣殺人，所有筆錄、舉證均在台灣，香港並無司法管轄權，對發生在台灣的殺人案鞭長莫及，只有台灣才有審判權。陳同佳在香港只能以在港洗黑錢罪名定罪，刑滿出獄在港恢復自由身，法治社會不可能將釋囚任意繼續拘留，特區政府不可能在沒有法律基礎下繼續扣押他。蔡英文聲稱“相關的事證都在香港，港府卻拒絕行使管轄權”，這根本是罔顧事實，無視法律，不負責任。更令人無法接受的是，台灣執法當局明知在香港沒有執法權，卻宣佈派檢警人員到香港“押解”陳同佳，做法等同跨境執法，明目張膽不尊重香港的司法管轄權。



蔡英文當局不接受重犯投案，在正常人看來簡直是匪夷所思。儘管港台之間沒有移交逃犯協議，但只要互相配合，在互不干涉對方執法和司法的大原則下，安排自願人士回到案發地，並不抵觸任何法理基礎。事實上，台灣當局已對陳同佳發出為期30年的通緝令，陳同佳受宗教信仰和良心驅使，自願去台灣投案，承擔法律責任，既彰顯法治公義，又避免政治、法律障礙。港台雙方只要務實處理，不要搞政治化，事情完全可以作為一宗純刑事案件，正常依法了結。



借陳同佳案操弄選舉路人皆知



政治不應凌駕法治，是法治社會堅守的法理原則。殺人是萬國公罪，還受害人及家屬公道乃應有之義。然而，在傳出陳同佳同意到台灣投案後，蔡英文當局立即“關門”拒絕，將陳同佳和計劃陪同陳同佳到台灣的管浩鳴牧師列為入境“管制”名單，又要求香港必須承諾與台灣締訂司法互助協議，台方才會“收人”。台灣陸委會指陳同佳是“被自首”，將事件描繪成是香港的政治陰謀。台灣行政部門負責人蘇貞昌更抹黑指，北京和香港企圖將陳同佳送來台灣，藉以“合理化修例”，“我們不會上當”。外界都清楚看到，民進黨當局無視法治，為了把案件政治化，巧言令色，無中生有，胡言詭辯，可謂是讓人大開眼界。



香港因陳同佳案而發生修訂《逃犯條例》風波，蔡英文當局一直藉機炒作，並以各種方式支持香港的極端分子製造暴亂，以攻擊抹黑“一國兩制”。蔡英文被形容是“撿到槍”，將香港的修例風波作為恐嚇選民、撈取選舉利益的政治工具。現在，陳同佳願意入境台灣投案，蔡英文當局卻擔心失去選舉工具，不顧一切將案件複雜化為政治操作，對陳同佳入境投案百般阻撓。蔡英文當局的拙劣表演，醜陋不堪，在台灣社會激起強烈反彈，引發大量中間選民不滿，顯得十分狼狽，不得已改變口風，表示不會拒絕陳同佳入境。



台灣當局須公平公正審理陳同佳案



必須指出的是，蔡英文當局利用陳同佳案搞政治已經走火入魔，不僅陳同佳赴台投案安排仍可能一波三折，而且案件的審理還有可能被蔡英文當局操弄出現不公正的情況。對此，香港社會有必要要求台灣當局，必須以公平、公正、公開方法審理陳同佳案，以彰顯公義，還死者一個公道。



（來源：文匯報，作者姚志勝系港區全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會會長）