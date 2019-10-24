楊曉渡強調：推動專項整治工作向縱深發展

中評社北京10月24日電／“不忘初心、牢記使命”主題教育專項整治工作推進會23日在京召開。中共中央政治局委員、中央“不忘初心、牢記使命”主題教育領導小組副組長楊曉渡主持會議並講話。他強調，要深入學習貫徹習近平總書記關於主題教育的重要講話和重要指示批示精神，以更加昂揚的鬥志和奮進姿態，採取更加有力有效的措施，以更高標準更嚴要求，推動專項整治工作向縱深發展，確保主題教育取得扎實成效。



楊曉渡指出，深入推進專項整治工作，要提升政治站位，主動對表對標，切實把思想和行動統一到習近平總書記重要講話和重要指示批示精神上來。要聚焦專項整治重點，真刀真槍解決突出問題，緊盯“兩個維護”抓整治，確保黨中央決策部署落實落地；緊盯群眾的操心事煩心事揪心事抓整治，不斷厚植黨的執政根基；緊盯部分黨組織和黨員幹部的“病灶”抓整治，維護黨的肌體健康；緊盯制度短板抓整治，不斷提升治理能力和治理效能。要強化組織領導和督促指導，壓緊壓實責任，在抓深抓實上下功夫；注重統籌銜接，在貫通聯動上下功夫；強化分級分類督導，在增強針對性實效性上下功夫；認真開展“回頭看”，在見真章結硬賬上下功夫；堅持開門搞整治，在動員群眾參與、接受群眾監督上下功夫，以專項整治工作實效取信於民。



（來源：人民網）