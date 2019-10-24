﻿法律界：選舉舞弊最高囚七年

（來源：大公報） 中評社香港10月24日電／據大公報報道：香港暴徒早前在網上提出種種破壞公平選舉的行為，如暴力恐嚇參選人、助選義工及其支持者等。多名法律界人士指出，上述的行為已違反《選舉條例》，最高刑罰可監禁。



“守護香港大聯盟”召集人黃英豪表示，在法律上，若任何人試圖影響或阻礙市民行使公民投票權，即已觸犯法律，最高可囚七年。過去幾月來，區議員辦事處遭暴徒毀壞的情況令人觸目驚心，呼籲政府採取緊急措施，保障參選人、義工、團隊以及想出來投票的市民的人身安全，同時使選舉得以在公平、公正及公道的情況下進行。



網教收長者身份證阻投票



“關注組”副召集人、香港法學交流基金會主席、大律師馬恩國指出，有市民公開於網上教唆他人阻止家中長者投票，甚至有人提出將家人身份證收起，他提醒上述的行為已違反選舉法例。他又指，現行法例已有明文規管，防止選舉舞弊等情況出現。他指出，根據《選舉條例》第8條：“對候選人或準候選人施用武力或脅迫手段，或威脅對候選人或準候選人施用武力或脅迫手段的舞弊行為”；第14條（1）e：“妨礙或阻止另一人在選舉中投票則屬於舞弊行為”。



全國港澳研究會會員、中國人民大學法學博士傅健慈補充說，恐嚇威脅商店的行為除了涉嫌違反《選舉條例》，也可能觸犯《刑事罪行條例》第24條刑事恐嚇罪，“任何人如威脅另一人損害對方的名譽或財產，或進行非法行為促使他人受到威脅，導致該人士作出他在法律上非必要的行為，或不作出在法律上有權作出的行為，即屬違法，若循簡易程序被定罪，可被罰款2000元及監禁兩年，若循公訴程序被定罪，則可被判監五年”。



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