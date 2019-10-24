韓國瑜拜包公廟　有感每個人希望有個包青天

韓國瑜赴祭祀“包公”的雲林四湖鄉海清宮參拜。（中評社 高易伸攝） 中評社雲林10月24日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜24日下午赴祭祀“包公”的雲林四湖鄉海清宮參拜。韓有感表示，一千年來每個老百姓心中都希望有個包青天，因為大家希望政治清廉、效率提高、政府可以照顧老百姓。中華民族每個人心中都希望有一個包青天，因此他今天來這裡參拜內心特別感動。



韓國瑜下午在雲林縣長張麗善、海清宮主委蘇金志、海線藍營選將張嘉郡等人陪同下赴雲林海清宮參拜，現場約有3、400位支持者到場挺韓。由於該寺廟祭祀宋朝包拯（包公、包青天），因此廟內還擺放著“龍頭鍘、虎頭鍘及狗頭鍘”等，吸引眾人目光。韓國瑜拜包公廟，有感而發希望政治清明，也道出當前社會台灣們人民的心聲。



對於這趟傾聽之旅所接受到的民怨，韓國瑜在海清宮表示，大家都知道現在百業蕭條、民不聊生、民心思變，大家都過得很辛苦。我全台灣跑透透辛苦的老百姓實在有夠多，所以2020年1月11日拜託鄉親老小用我們的選票改變我們的命運。“國泰民安、風調雨順”是我們的願望，但風調雨順要靠老天爺，國泰民安要靠自己，我們選出怎樣的民意代表就會監督出怎樣的政府，有怎樣的政府，就會有怎樣的國家。



韓呼籲，我們一定要把握這個機會，台灣不能再這樣窩囊下去。為我們子子孫孫讓我們全力以赴改變台灣。最後韓高喊“台灣安全”，現場支持群眾回應“人民有錢”，氣氛熱烈。