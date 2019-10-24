被韓同理心震撼　蘇起：博士不適合當領導人

蘇起(右)與節目主持黃暐瀚。（照片：POP新新聞節目提供） 中評社台北10月24日電／曾經是中國國民黨2020參選人韓國瑜的老師、前“國安會秘書長”蘇起今天在節目受訪時直言，博士不適合當領導人，因為博士的思考方式太僵化、又太自我，如果當“總統”的人，什麼都懂，當“行政院秘書長”就好了。



蘇起今天上午接受廣播節目“POP撞新聞”主持人黃暐瀚專訪，蘇起表示，領導人的人格要具備“鐵漢柔情、同理心”的特質，那比學問與學位重要多了。



蘇起認為，一個領導人要霸氣，不難，李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文，都有。但一個領導人要能有“同理心”，能對人民“有情愛、肯關懷”、那就更不簡單。那天在凱道，韓國瑜提出了“對人民的同理心”，震撼了蘇起。所以他決定，幫助韓國瑜。



蘇起，從李登輝時代開始，與多位領導人共事的經驗，發現博士雖然花了很多的時間專研學問，包括他自己，對學問很專業，但是思考模式也很“專”，較為僵硬、僵固，因此，不適合當領導人。



他認為，博士除了思考模式固定外，更糟的是博士多半“ego（自我）”，聽不進別人的話，有太多的領導人是“不要來勸我，我可是打過選戰的”，很多博士當了領導人後，自以為是的程度會愈來愈強。



蘇起表示，當“總統”不用太專業，只要會用專業的人就好，當“總統”的人要會用人，總是管人，不是管事，如果當“總統”的人，什麼都懂，當“行政院秘書長”就好了。