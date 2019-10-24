明要發布聲明裸退？王金平否認

王金平接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月24日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨不分區“立委”、前“立法院長”王金平今天出席前“財政部長”顏慶章在陸軍聯誼廳舉辦的新書發表會。對於親民黨主席宋楚瑜日前說2020入場券是“非賣品”，王金平受訪時表示，當然是非賣品啦，牽涉整個國家未來發展的問題，這是個大家價值觀最後判斷的問題。



至於明天是否在臉書上發聲明或影片公布裸退？王金平說，裸退誰發明我不知道，我明天總質詢完，依然穿著整齊的西裝走出來。



媒體還提到，會怎麼跟親民黨談？王金平說，隨因緣走 你們再看看未來發展。



至於外傳明天會發表退選聲明？王金平表示，沒有甚麼聲明，要聲明會有聲明搞，沒有。



明天是否在臉書上公布裸退？王金平說，裸退誰發明我不知道，我明天總質詢完，依然穿著整齊的西裝走出來。



媒體問到明天臉書或有影片要公布？王金平說，沒有，我做質詢稿，照稿念，沒有附帶影片。影片是未來我自己留著在“立院”44年，應該很多場域都要留下影像紀錄，所以我去拍這個的，不是為了明天宣布退不退的問題或留下影片，沒這回事。



媒體追問影片內容是告別“立法院”？王金平表示，最慢也是明年1月31日告別。