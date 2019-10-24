韓國瑜提任何政見　蘇貞昌都狠打

蘇貞昌受訪。（中評社 資料照） 中評社桃園10月24日電（記者 黃文杰）針對中國國民黨2020參選人韓國瑜拋出“故宮一口氣全部展出”，認為可以轟動全世界，“行政院長”蘇貞昌下午在桃園受訪表示，台北故宮70萬件文物像跳蚤市場一樣擺起來，從高速公路從頭擺到尾，也不是擺不下，但是這會讓全世界看笑話，所以如果沒有知識，也要做點功課比較好。



蘇貞昌下午到桃園國際棒球場出席“為東京奧運棒球代表隊加油”活動，會前接受媒體採訪。



媒體問，韓國瑜要在3千公尺以上高山蓋升旗台，結果山岳協會好像說不太合適，怎樣看這個政見？



蘇貞昌說他“大感驚訝”，3天前，他才正式公布政府要開放山林，也就是我們要愛護山林、向山致敬，一反過去所謂封山、所謂禁止人民進入山林，我們鼓勵人民要向山致敬，要愛護山林、環境保護，也要鼓勵大家冒險犯難，但沒想到，韓國瑜說要在3千公尺以上高山蓋升旗台，這是嚴重的破壞，也是很荒謬的事情，怪不得山友都大聲責罵。



他說，希望要做事情要好好考量，尤其是“總統”候選人動見觀瞻，不能隨便喊喊。



有媒體問，之前韓國瑜說要把台北故宮所有的展覽品一次展出來，有人覺得有點誇張。今天早上韓國瑜團隊改口說，其實是數位化，就是展在網路上，數位故宮好像現在做了，怎麼看這件事？



蘇貞昌說，我們知道，數位化是早已經在做，韓國瑜說要70萬件文物一次展覽，我想他沒什麼概念的人，當然如果要把故宮70萬件文物像跳蚤市場一樣擺起來，從高速公路從頭擺到尾，也不是擺不下，但是這會讓全世界看笑話，所以如果沒有知識，也要做點功課比較好。