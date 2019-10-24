與雲林漁民座談　韓國瑜承諾若當選還地於民

韓國瑜偕同張嘉郡在雲林區漁會與漁民座談。（中評社） 中評社雲林10月24日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜偕同同黨雲林縣第一選區（海線）“立委”選將張嘉郡在雲林縣展開傾聽之旅。在雲林區漁會“與漁民有約”座談時，漁民提出改善都市計劃、公有土地解編、促進漁產行銷等建言，現場民眾熱情，讓座談會交流欲罷不能，氣氛熱烈，韓國瑜承諾若當選“總統”，“還地於民”，推動公共設施保留地的通盤檢討、水路清淤等。



雲林海線“立委”選將張嘉郡以身為口湖烏魚子代言人表示，這幾年來不只是農漁民，連勞工、軍公教及一般老百姓，生活都苦不堪言，這是無能的民進黨政府造成的，雲林人一輩子以來，正好有機會遇到雲林女婿出來選“總統”，明年大選大家一定要站出來為韓國瑜及張嘉郡拉票，一定要出來投票，用選票決定自己的未來，從今天開始，唯一支持韓國瑜。



與會的漁民提出建言相當踴躍，包括改善都市計劃、公有土地解編、開拓烏魚子行銷通路、漁港水路通道清淤等，雲林區漁會總幹事林傳育表示，漁民看到韓國瑜出來參選“總統”，就像在海上看到燈塔一樣充滿希望，他說，家裡都是韓粉，希望韓國瑜當選“總統”、張嘉郡當選“立委”，為漁民爭取福利改善生活。



此外在四湖海清宮參拜被稱為閻羅天子的包青天時，陪同的國民黨雲林縣長張麗善表示，韓國瑜曾說“莫忘世上苦人多”，希望民眾用手中選票支持韓國瑜、張嘉郡。



張嘉郡強調，參拜包公祈求主持正義，人民用手中選票來決定自己的未來，支持韓國瑜當選“總統”，現場高呼“凍蒜”之聲連連，氣氛熱烈。