中評觀察：“一國兩制”澳門成功的文化基礎

研討會現場。（中評社 沈而忱攝） 中評社北京10月26日電（記者 沈而忱）“映日蓮花：一國兩制的澳門特色——慶祝澳門回歸祖國20周年研討會”19日在北京大學召開。在專題研討會上，專家學者們聚焦澳門的文化與社會發展，並據此分析了“一國兩制”在澳門能夠成功踐行的歷史原因和文化基礎。筆者也相當贊同其中一些專家提出的觀點。



澳門理工學院公共行政高等學校教授婁勝華表示，澳門被葡萄牙殖民多年，中華文化在澳門社會卻一向占主流地位，原因有四。第一與澳門居民有關，在葡治時代，澳門華人居民長期被澳葡政府視作僑民，而非葡萄牙公民。因此回歸前的澳門，只有“市民教育”，而無“國民教育”，只有職業教育，而無人才教育，甚至是只有語言教育，而無文化教育。



原因之二與澳門社團有關，澳葡政府在包括教育、醫療等在內的公共物品和服務供應上，很少顧及華人社群，因此華人只能通過結成自身的社會組織進行自救。澳門中華總商會等功能性代表社團長期代表華人與澳葡當局進行溝通、交涉和斡旋，同時為平民百姓行善救災，成為澳門社會享有很高地位的愛國愛澳社團。



第三個原因與教育機構有關，由於澳葡政府一向忽視華人社區內的教育，故而形成了華人自主辦學的教育格局。在華人教育機構里，學生接受的文化是中華文化。相反的，西方殖民文化未能通過澳門的教育機構在澳門得到廣泛傳播，西方價值觀也未能深入社會。



最後，在澳葡政府長期的管治過程中，華人社群很少被吸納進入到公務員隊伍中，尤其是中高級管理崗位的公職人員。所以，在回歸之前的過渡期，澳門遇到了公務員本地化的問題，使得回歸後澳門政府的官員都是在過渡時期才培養起來的。由於接受管理訓練的時間較短，他們沒有過多的受到殖民地的官僚文化影響，多數屬愛國愛澳的公務管理人才。