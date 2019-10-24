韓國瑜問蔡　台灣現況是愈安全還是愈危險？

韓國瑜24日到雲林縣台西鄉五條港安西府參拜。（中評社 李其樺攝） 中評社雲林10月24日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人、韓國瑜展開土地傾聽之旅，今天下午來到雲林縣台西鄉五條港安西府參拜，現場數百鄉親到場相挺，場面熱烈。韓國瑜公開向蔡英文呼籲，要她爭取連任的時候，把過去執政3年多的成績單交出來，告訴台灣人民現況是愈來愈安全，還是愈來愈危險？



韓國瑜下午由國民黨雲林縣海線“立委”參選人張嘉郡陪同來到安西府，台西鄉長林芬瑩、雲林縣無黨籍縣議員吳蕙蘭到場力挺。安西府主委林清標當面喊話，要鄉親力挺韓國瑜，現場500、600多名鄉親賣力搖旗響應。



參拜行程結束後，韓國瑜接受媒體聯訪表示，我們現在“總統”大選很清楚，主要政黨的候選人你心中的理想、論述和對民眾的承諾，直接告訴台澎金馬2300萬的民眾。至於蔡英文要連任，最重要的她要直接交出成績單，這3年半“總統”到底為台灣民眾謀什麼福利？



韓國瑜公開向蔡英文喊話，要連任的時候拜託把自己的成績單拿出來，我們台灣現況是愈來愈安全？還是愈來越危險？台灣人民是愈來愈富有？還是愈來愈貧窮？請把成績單拿出來。韓國瑜話一說完，現場上百鄉親隨即鼓掌為韓國瑜喝采加油。