躋身前40！中國營商環境全球排名再度提升

中評社北京10月24日電／世界銀行於北京時間24日上午發布《全球營商環境報告2020》，中國營商環境全球排名繼去年從此前78位躍至46位，今年再度升至第31位，躋身全球前40，連續兩年入列全球優化營商環境改善幅度最大的十大經濟體。



“中國為改善中小企業的國內營商環境做出了巨大努力，保持了積極的改革步伐，在多項營商環境指標上取得了令人贊許的進步。”世界銀行中國局局長芮澤說。



世界銀行自2003年起每年發布全球營商環境報告，選取10項評估指標對全球190個經濟體的營商環境評分排名。該報告評估樣本為各國常住人口最多的城市，其中11個人口過億國家選擇兩個常住人口最多城市評估。2018年起，報告評估期調整為上年5月至次年5月。



今年中國的營商環境評估在滿分100分中得分77.9，世行打分依據是北京、上海兩市及有關部門於2018年5月2日至2019年5月1日推出的優化營商環境改革措施，中國有9個指標領域的改革舉措獲世行認定，其中8項指標排名上升。



以辦理建築許可為例，中國全球排名從去年的121位躍升至33位，提升了88位，京滬兩市推出的簡易低風險建築項目免於環評備案改革、建立分類監管和審批制度及壓縮供排水報裝時間等改革舉措，推動兩地平均辦理建築許可全流程耗時縮至111天，獲該指標質量指數滿分15分，高於東亞地區132天和9.4分的平均水平。



根據報告，中國保護中小投資者指標全球排名比去年提升36位至第28位，辦理破產排名提升10位至第51位，跨境貿易排名提升9位至第56位，納稅排名提升9位至第105位，獲得電力提升2位至第12位，執行合同排名提升1位至第5位，開辦企業排名提升1位至第27位。



據介紹，按照黨中央、國務院決策部署，今年以來，國務院有關部門和京滬兩市政府對標國際先進水平，迄今已推出130餘項相關改革舉措，進一步增強了我國營商環境的國際競爭力。



來源：新華網