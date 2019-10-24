吳敦義列不分區　卓榮泰諷只能羨慕不敢學習

卓榮泰接受聯合影音網專訪。（取自聯合影音網） 中評社台北10月24日電（記者 黃筱筠）民進黨主席卓榮泰接受聯合影音《政在選2020》節目直播訪問，對於不分區“立委”提名表示，必須承認2016年名單漂亮是各階層領域代表，但4年下來代表性雖很高，卻沒有展現多元為黨辯護能力，“未來名單不見得要美麗，但是要有戰鬥力”。



民進黨4年前不分區名單是蔡英文擔任黨主席任內所提出。



對於國民黨主席吳敦義可能列為不分區安全名單，卓榮泰聽到表示，只能羨慕不敢學習。他也說，最近在跑區域“立委”參選人基層活動，“我跟他們提到，對手都是他過去當“立委”時候的對手，現在還在當“立委”，我們都換新人了。”



他也說，他們都不會老，也沒有新人，吳主席可以跟他有一樣想法，讓國民黨有年輕人，新人應該要一代一代讓出來，我們眼睛看到是前方，“吳主席這樣決定，我只能羨慕不敢學習，也學習不來”。



對於目前將討論提出的不分區“立委”名單，卓榮泰說，不分區當然代表黨的招牌，能否響亮就看名單排出來。他必須承認2016年名單漂亮，是各階層領域代表，但是4年下來代表性很高，缺少展現多元為黨辯護能力，未來名單不見得要美麗，但是要有戰鬥力，貫徹黨的主張要為國家整體利益考量，不是為個別團體利益，“不能進行議事折衝的，只是團體代表，不是黨的代表”。



他強調，將來不分區排序要考量現實與理想狀況，目前18席不分區，有兩位去區域選，以及兩位連兩屆，接下來我們要去看是否符合戰鬥力，有戰鬥力會考慮留下來，其中很重要我們要為下個接班梯隊著想，放入好的年輕人。



他也說，這次黨內“立委”初選考慮到優秀“立委”要留在“立法院”繼續發揮，選區調整高雄、屏東各減少一席，當時“行政院長”與“立法院長”就有默契。“只要不違背不分區提名原則，我都可以考慮”。



他表示，民進黨民調都非常準確，每次選舉結果都只有相差0.2%、0.3%，“現在民調告訴我們，單獨過半可能性已經達到”。



至於提名年輕人像是吳怡農，是否為了台北市長布局？卓榮泰表示，這對於新人來說這樣太沈重了，提名新人對黨負擔最困難，但是希望為下一個接班梯次做好準備，這幾位年輕人，希望他們長期投入，不是只有一次選舉。