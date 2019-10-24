中國農村居民用電增速首超城鎮居民

中評社香港10月24日電／記者今日從中國電力企業聯合會獲悉，1至9月，中國城鄉居民生活用電量8009.6億度。其中，農民居民用電量延續了今年以來的“快跑”趨勢，同比增長6.45%，超過城鎮居民用電增速0.3個百分點，為近年來首次。



新華社報道，專家表示，這主要得益於脫貧攻堅和電網改造升級，農村供電能力和供電質量進一步提高，農村居民收入不斷增長，購買和使用大功率電器大幅攀升，由此帶來用電量顯著提升。



國家電網數據顯示，1至9月，西藏、新疆、湖南、江西農村居民用電量同比分別增長24.4%、17.1%、13.4%和11.1%。僅四川省，就有涼山、甘孜、瀘州等12個市州農村居民用電增速超過城鎮居民。



據國網西藏電力公司介紹，西藏農村居民用電量高增長，除了基數較低因素，還和主電網延伸覆蓋至64個縣，農村用電需求進一步釋放，冬季採暖用電逐年攀升等有關。



在四川遂寧，農村低電壓、電力“卡脖子”等現象近年已得以顯著改善，空調、洗衣機、冰箱甚至電動汽車廣泛進入農村家庭。再加上外出務工人員返鄉發展養殖、種植和鄉村旅遊等，帶動農村用電量不斷提升。



今年1至9月，在國網四川遂寧供電公司轄區內，農村居民用電量增速相較於城鎮居民高了近7個百分點。