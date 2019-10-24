中醫藥保障人民健康大有可為

中評社北京10月24日電／中醫藥是中華文明的瑰寶，是打開中華文明寶庫的鑰匙，不僅為中華民族的繁衍昌盛作出了卓越貢獻，也對世界文明進步產生了積極影響。新中國成立以來，黨中央、國務院高度重視和大力支持中醫藥發展。如今，中醫藥與西醫藥優勢互補、相互促進，共同維護和增進人民健康，已成為中國特色醫藥衛生與健康事業的顯著優勢。



老百姓對中醫藥服務的獲得感不斷增強



“簡”“便”“驗”“廉”是中醫藥的優勢特色。隨著中醫藥事業發展活力被不斷激發和釋放，人民群眾對中醫藥服務的獲得感也在不斷增強。



家住天津市河西區的韓先生今年69歲，年初突然中風，病情穩定後需要進行一段時間的康復治療。他告訴記者，走出家門不到10分鐘，社區裡就有國醫堂，不僅可以看中醫，還能享受針灸、推拿等特色醫療服務，非常方便。



事實上，我國中醫醫療服務體系逐漸建立健全，中醫醫療機構發展迅速。截至2018年年底，中醫醫療機構增至60738個，中醫醫療機構床位數增加到123.4萬張，從業人員總數增加到71.5萬人，醫師人數增加到57.5萬人。與此同時，國家中醫藥管理局高度重視中醫醫院服務能力建設和中醫藥特色優勢發揮，引導中醫醫院堅持以中醫為主的辦院方向。中醫藥服務能力不斷提升，基層中醫藥服務能力也持續提升，截至2018年年底，全國已有98.5%的社區衛生服務中心、97.0%的鄉鎮衛生院、87.2%的社區衛生服務站、69.0%的村衛生室能夠提供中醫藥服務。



此外，國家中醫藥管理局還與國家醫保局保持密切溝通，共同推動符合中醫藥特點的醫保政策落實落地，逐步擴大納入醫保支付的中醫非藥物診療技術範圍。



科技創新為中醫藥發展插上騰飛翅膀