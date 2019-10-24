卓榮泰向柯P喊話　沒民進黨你選不上

卓榮泰認為柯文哲一再批評蔡英文、陳菊等人，傷了民進黨的心。（取自聯合影音網） 中評社台北10月24日電（記者 黃筱筠）過去民進黨與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲有合作空間，但去年市長選舉後，兩邊分道揚鑣，民進黨與柯之間關係現在如何？民進黨主席卓榮泰今天受訪表示，不曉得柯市長願不願意承認，第一次選市長，若沒有民進黨，他完全沒機會；第二次選市長沒有民進黨，柯是會落選的，柯應該跟民進黨要保持友善關係才對。



卓榮泰接受聯合影音《政在選2020》節目直播訪問，做上述表示。



卓榮泰說，最近不知道柯文哲是否有深刻檢討，兩岸一家親政策與民進黨不同，對蔡英文、“行政院長”、“總統府”秘書長陳菊不合理攻擊，這傷了民進黨的心。



他也說，柯文哲說提名台灣民眾黨是希望三黨不過半，這是非常難以接受，這是空話，因為民眾黨不可能過半，這是要讓兩黨不過半，讓民眾黨可以取得籌碼的位置。但是台灣政治現狀，不管是從政治上或是經濟投資，都希望台灣內部政局穩定，如果“國會”與行政單位對立，那台灣政局不會穩定，台灣政局如果不穩定，資金回流投資會產生很多懷疑。



卓榮泰也說，柯文哲希望藍綠不過半，讓小黨能遊走，這不是台灣穩定現象，柯已經沒有中心思想的政治行為。



至於香港凶嫌陳同佳事件，之前傳出“國安”幕僚有3套劇本，卓榮泰則說，不要把政府想成說有好幾套劇本玩來玩去，沒有這麼複雜。第一個想的是司法管轄權與主權，因為涉外引渡事件，必須要有雙方司法互助協議，並非是單邊選擇，不能說香港要來就來，我們現在要接又不讓他來，因為我們要司法互助，才能知道證據如何、程序如何，如果單邊行為，才是傷害我們“國家主權”。

