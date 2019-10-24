不滿管浩鳴發言　蔡：很少牧師講話這麼政治

蔡英文受訪。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月24日電（記者 黃文杰）針對在台灣犯下港女箱屍命案的凶嫌陳同佳要來台灣投案，香港聖公會教省秘書長管浩鳴表達不能成為“政治籌碼”，蔡英文下午在桃園受訪表示，很少牧師講話這麼政治，她認為台灣在處理過程，著眼管轄權行使、司法正義伸張及司法主權維護，不知道為什麼要這樣說？說這話的人，可能本身有自己政治思考。



2020蔡英文連任北部工業區後援會成立大會下午在桃園住都飯店舉行，包括民進黨基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦都到場，1200人力挺蔡英文，蔡會後接受媒體採訪。



媒體關注香港政府撤回“反送中”條例，港嫌陳同佳案是否來台投案？民進黨在處理是否髮夾彎？藍綠誰“撿到槍”？以及牧師管浩鳴擔心陳來台會成為“政治籌碼”等。



蔡英文表示，香港撤回“反送中”條例，其實不會根本性解決這個問題，問題根源在於香港人民，對未來民主自由發展的憂心，奉勸香港政府誠懇跟人民對話，找出一個有效的方法，在香港實施民主制度，



蔡並否認蔡政府在處理陳同佳案，沒有所謂“髮夾彎”，我們從頭到尾一致，就是說我們跟香港都有管轄權，加害人與受害人都是香港公民，而且相關事證也在香港，香港有地緣關係，要問清楚香港究竟要不要行使管轄權？香港是不願意這個管轄權，這個情況下，我們當然要行使我們的管轄權。



蔡英文說，過程中我們一再呼籲香港政府，這個案子涉及兩個人，都是香港公民，本諸於對香港人民愛護與司法正義，香港本來就應該提供相關司法協助，呼籲我們願意行使管轄權，讓案子司法正義可以伸張，同時香港不能迴避必要協助責任。



對於勸說陳來台投案的香港聖公會教省秘書長管浩鳴說，如果陳同佳赴台，須獲得公平合理審訊，不能成為“政治籌碼”，蔡英文也有話要說。



蔡英文認為，很少牧師講話這麼政治，但是處理過程當中，我們都著眼在管轄權的行使、著眼在司法正義伸張，還有整個案件行使過程，我們司法主權的維護，所以不知道他為什麼要這樣說？說這話的人，可能本身有自己的政治思考。



被問到陳同佳案，到底誰“撿到槍”？



蔡英文強調，再講一遍，我們是執政者，我們處理案子，心裡想的是對司法正義、司法管轄權行使跟“國家主權”，這是一個執政者必須關注事，政治不是我們的考量範圍。